《經濟通通訊社１４日專訊》上海證券首席宏觀分析師胡月曉表示，經濟運行仍然較為低迷
，作為增長第一動力的投資受融資環境收緊、ＰＰＰ監管加強等多政策因素的影響，回落較大；
工業經營仍屬正常；金融市場低迷和房產市場調控帶來的預期變化，使得居民的財富感覺預期惡
化，消費增長受到衝擊。短期經濟疲弱態勢明顯，預計這種局面仍將延續１－２個季度。
他表示，年底金融統計專項工作完成後，防風險態勢將明朗，屆時政策將會更具體化和明確
，市場和經濟也將回升，當前經濟和市場的築底態勢短期（１－３月）仍將延續。（ｂｉ）
14/06/2018 12:10
【數據解讀】上海證券：投資回落受累融資收緊，經濟築底態勢延續
《經濟通通訊社１４日專訊》上海證券首席宏觀分析師胡月曉表示，經濟運行仍然較為低迷
，作為增長第一動力的投資受融資環境收緊、ＰＰＰ監管加強等多政策因素的影響，回落較大；
工業經營仍屬正常；金融市場低迷和房產市場調控帶來的預期變化，使得居民的財富感覺預期惡
化，消費增長受到衝擊。短期經濟疲弱態勢明顯，預計這種局面仍將延續１－２個季度。
他表示，年底金融統計專項工作完成後，防風險態勢將明朗，屆時政策將會更具體化和明確
，市場和經濟也將回升，當前經濟和市場的築底態勢短期（１－３月）仍將延續。（ｂｉ）
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