  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/06/2018 09:05

《思前想後－郭思治》港股未有較明顯沽壓，投資者心態仍較理性

　　《思前想後》大市自踏於第二季，整體表現實不算差，恆指於４月份屬先低而後高，到５月
份亦一樣保持不變，致六月份，大市再買盤主導下仍續處先低后高之中，恆指是自１日之低位
３０３６３點升至７日之高位３１５２１點，即在短短５個交易日內已急升達１１５８點，以步
伐計確有點偏促，故其後大市稍見回吐及消化，惟有一點需指出，即使市勢略轉反覆，惟由於恆
指一直穩企於３１０００點之上，故表現尚算穩定，只是由於交投日趨萎縮，故暫欠上衝動力，
在方向不明下，市內充滿觀望氣氛，但有一點可以見到的是，在沽壓不大下，恆指大部分時間均
是整固於１００天線，１０天線，２０天線及５０天線之上，單從形態上看，技術上確有利於短
期後市候機上破７日之高位３１５２１點，因一般而言，一個月之高低位是不該同時出現於５個
交易日之內，恆指既不肯回試３０３６３點，剩下之可能性當然是候機往上尋月內新高。

＊港美息差料再擴闊，港股瀰漫濃厚觀望情緒＊
　
　　特金會於６月１２日破天荒舉行首次會談，從電視直播看到，會談氣氛良好，相對早前的
Ｇ７峰會而言，明顯輕鬆得多，由於峰會取得空前成功，故地緣政治風險已大為降溫，只是市場
之反應祗屬一般，可能早前股市之上升已早作反應，故並未有驚喜之感，加上美國即將議息，從
近月公布之經濟數據看，美國聯儲局亦會再加息０﹒２５厘，即聯邦基金利率將上調到１﹒７５
－２厘，以此計，港美兩地之息差將進一步擴闊，情況亦會導致更多資金沽港元存美元，套取多
於１厘之息差，為改善情況之持續，港銀確有一定上調壓力，以兩地之息差計，港息上調之幅度
可能達０﹒５厘，惟即使如此，息差問題仍在，只是差距稍收窄而已，可能正因如此，市場周來
一直瀰漫著一股相當濃厚之觀望情緒，情況亦導致１１日之總成交金額只得７７３億元，至１２
日之總成交金額亦只得８７７億元，唯一可以說的是，市況雖持續不明，但恆指始終仍能緊扣
３１０００點水平，即是說，市內未具有較明顯之沽壓，足見投資者之心態仍較理性。

＊投資者不妨輕注一博易大宗＊
　
　　易大宗（０１７３３）主要從事將焦煤供應到中國，並通過包括物流園區，選煤廠以及公路
及鐵路運力在內的綜合平台，為供應商及客戶提供專業服務，集團去年純利為９﹒０５億元（按
年下跌６８﹒５２％），惟以每股盈利為０﹒２９３元計，估值現價之市盈率僅得２﹒１倍，且
有３﹒４仙之股息，論估值確相當吸引，只是集團業務屬較傳統，故暫未受市場關注，再從技術
上看，股價於０﹒６０似已漸形成一具防守性之平台，投資者不妨輕注一博，首個上升阻力為
０﹒７０元，如突破，再上望０﹒７８至０﹒８０元。《民眾證券董事總經理　郭思治》
（本欄逢周四刊出）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道14/06/2018
跟住名人去旅行　星級旅遊締商機
國際動態14/06/2018
美韓停軍演 特:北韓不再構成核威脅
FOCUS13/06/2018
【FOCUS】美國會欲再置中興死地 基金執輸引發創投反思
生財有道13/06/2018
【息魔來襲】香港逐步進入加息周期 港人供樓頂得住?
板塊分析13/06/2018
求樓若渴 融資較易 內房龍頭優勢明顯
國際動態13/06/2018
中興今復牌 面臨索償困難重重
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

【etnet Bonus賞你】皇室堡企鵝新星Penmily最萌系列限定精品-- 『企』間限定小袋子及企鵝A4「萌」件套

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN