《思前想後－郭思治》港股未有較明顯沽壓，投資者心態仍較理性

《思前想後》大市自踏於第二季，整體表現實不算差，恆指於４月份屬先低而後高，到５月

份亦一樣保持不變，致六月份，大市再買盤主導下仍續處先低后高之中，恆指是自１日之低位

３０３６３點升至７日之高位３１５２１點，即在短短５個交易日內已急升達１１５８點，以步

伐計確有點偏促，故其後大市稍見回吐及消化，惟有一點需指出，即使市勢略轉反覆，惟由於恆

指一直穩企於３１０００點之上，故表現尚算穩定，只是由於交投日趨萎縮，故暫欠上衝動力，

在方向不明下，市內充滿觀望氣氛，但有一點可以見到的是，在沽壓不大下，恆指大部分時間均

是整固於１００天線，１０天線，２０天線及５０天線之上，單從形態上看，技術上確有利於短

期後市候機上破７日之高位３１５２１點，因一般而言，一個月之高低位是不該同時出現於５個

交易日之內，恆指既不肯回試３０３６３點，剩下之可能性當然是候機往上尋月內新高。



＊港美息差料再擴闊，港股瀰漫濃厚觀望情緒＊



特金會於６月１２日破天荒舉行首次會談，從電視直播看到，會談氣氛良好，相對早前的

Ｇ７峰會而言，明顯輕鬆得多，由於峰會取得空前成功，故地緣政治風險已大為降溫，只是市場

之反應祗屬一般，可能早前股市之上升已早作反應，故並未有驚喜之感，加上美國即將議息，從

近月公布之經濟數據看，美國聯儲局亦會再加息０﹒２５厘，即聯邦基金利率將上調到１﹒７５

－２厘，以此計，港美兩地之息差將進一步擴闊，情況亦會導致更多資金沽港元存美元，套取多

於１厘之息差，為改善情況之持續，港銀確有一定上調壓力，以兩地之息差計，港息上調之幅度

可能達０﹒５厘，惟即使如此，息差問題仍在，只是差距稍收窄而已，可能正因如此，市場周來

一直瀰漫著一股相當濃厚之觀望情緒，情況亦導致１１日之總成交金額只得７７３億元，至１２

日之總成交金額亦只得８７７億元，唯一可以說的是，市況雖持續不明，但恆指始終仍能緊扣

３１０００點水平，即是說，市內未具有較明顯之沽壓，足見投資者之心態仍較理性。



＊投資者不妨輕注一博易大宗＊



易大宗（０１７３３）主要從事將焦煤供應到中國，並通過包括物流園區，選煤廠以及公路

及鐵路運力在內的綜合平台，為供應商及客戶提供專業服務，集團去年純利為９﹒０５億元（按

年下跌６８﹒５２％），惟以每股盈利為０﹒２９３元計，估值現價之市盈率僅得２﹒１倍，且

有３﹒４仙之股息，論估值確相當吸引，只是集團業務屬較傳統，故暫未受市場關注，再從技術

上看，股價於０﹒６０似已漸形成一具防守性之平台，投資者不妨輕注一博，首個上升阻力為

０﹒７０元，如突破，再上望０﹒７８至０﹒８０元。《民眾證券董事總經理 郭思治》

（本欄逢周四刊出）

