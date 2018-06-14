【中興復牌】報道指中興通訊董事長將空降，總裁或內部產生

《經濟通通訊社１４日專訊》據內地傳媒報道，根據新規定以及中興通訊（００７６３）（

深：００００６３）目前的管理團隊，董事長人選將會「空降」，而總裁人員或由內部產生，當

大以諸為民當選的機會較大。

諸為民自１９９１年起在中興任職，曾擔任中興控股副總經理，今年起任職中興國際投資及

其部分附屬公司的董事長或董事，目前亦兼任中興維先通設備、新宇騰躍電子，以及富德康電子

的董事。（ｋｌ）

