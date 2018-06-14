【擁抱新經濟】據報滬市６０５代碼屬創新企業股，６０９屬ＣＤＲ

《經濟通通訊社１４日專訊》內媒引述多間券商指，收到交易所下發的《關於做好創新企業

股票或存託憑證試點工作相關準備的通知》，指滬市６０５代碼段將屬於創新型企業股票，

６０９１００至６０９９９９代碼段將屬於創新企業存託憑證（ＣＤＲ）。

根據通知，券商需將創新企業存託憑證的行情信息作為獨立板塊單獨展示，又要求在創新企

業股票或存託憑證的行情信息的醒目位置，分別標識創新企業股票、存託憑證及尚未盈利、存在

投票權差異等證券屬性。（ｋｌ）

