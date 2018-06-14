《經濟通通訊社１４日專訊》第十屆陸家嘴論壇今日在上海開幕。人行行長易綱致開幕辭時
表示，中國經濟正轉向高質量發展階段，下一步，人行將繼續推進資本項目管理的便利化和可兌
換；堅持市場驅動原則，推動人民幣國際化，健全金融市場和金融服務，並按照國民待遇原則逐
步放開股比限制和業務牌照限制，引領金融科技發展。（ｌｃ）
14/06/2018 09:34
【陸家嘴論壇】人行易綱：將放開金融機構股比限制和業務牌照限制
《經濟通通訊社１４日專訊》第十屆陸家嘴論壇今日在上海開幕。人行行長易綱致開幕辭時
表示，中國經濟正轉向高質量發展階段，下一步，人行將繼續推進資本項目管理的便利化和可兌
換；堅持市場驅動原則，推動人民幣國際化，健全金融市場和金融服務，並按照國民待遇原則逐
步放開股比限制和業務牌照限制，引領金融科技發展。（ｌｃ）
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