  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/06/2018 10:10

【陸家嘴論壇】易綱：對５００萬授信以下小微企業採取稅收優惠

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人行行長易綱今日在「陸家嘴論壇」上表示，人行將從貨幣政
策、準備金、再貸款等方面支持小微企業融資，將對５００萬人幣授信以下小微企業稅收採取更
優惠政策。同時，人行會同有關部門正在協商出台對小微企業改善服務的綜合政策。（ｌｃ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道14/06/2018
跟住名人去旅行　星級旅遊締商機
國際動態14/06/2018
美韓停軍演 特:北韓不再構成核威脅
FOCUS13/06/2018
【FOCUS】美國會欲再置中興死地 基金執輸引發創投反思
生財有道13/06/2018
【息魔來襲】香港逐步進入加息周期 港人供樓頂得住?
板塊分析13/06/2018
求樓若渴 融資較易 內房龍頭優勢明顯
國際動態13/06/2018
中興今復牌 面臨索償困難重重
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

【etnet Bonus賞你】皇室堡企鵝新星Penmily最萌系列限定精品-- 『企』間限定小袋子及企鵝A4「萌」件套

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN