《經濟通通訊社１４日專訊》人行行長易綱今日在「陸家嘴論壇」上表示，人行將從貨幣政
策、準備金、再貸款等方面支持小微企業融資，將對５００萬人幣授信以下小微企業稅收採取更
優惠政策。同時，人行會同有關部門正在協商出台對小微企業改善服務的綜合政策。（ｌｃ）
14/06/2018 10:10
【陸家嘴論壇】易綱：對５００萬授信以下小微企業採取稅收優惠
《經濟通通訊社１４日專訊》人行行長易綱今日在「陸家嘴論壇」上表示，人行將從貨幣政
策、準備金、再貸款等方面支持小微企業融資，將對５００萬人幣授信以下小微企業稅收採取更
優惠政策。同時，人行會同有關部門正在協商出台對小微企業改善服務的綜合政策。（ｌｃ）
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