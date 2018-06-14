【陸家嘴論壇】易綱：對５００萬授信以下小微企業採取稅收優惠

《經濟通通訊社１４日專訊》人行行長易綱今日在「陸家嘴論壇」上表示，人行將從貨幣政

策、準備金、再貸款等方面支持小微企業融資，將對５００萬人幣授信以下小微企業稅收採取更

優惠政策。同時，人行會同有關部門正在協商出台對小微企業改善服務的綜合政策。（ｌｃ）

