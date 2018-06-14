【陸家嘴論壇】銀保監郭樹清：妥善處理企業債務違約，堅持去槓桿

《經濟通通訊社１４日專訊》近期內地企業債務違約頻發，銀保監主席郭樹清今日在「陸家

嘴論壇」上表示，要妥善處理企業債務違約問題，市場經濟下出現違約問題非常正常，違約金額

和信用債總量比只有０﹒４３％，低於許多國家。

他認為，中國要堅持以結構性去槓桿為基本思路，尤其是國企和地方政府需要降低槓桿率，

防範化解金融風險是攻堅戰，也是持久戰。不必擔憂金融業開放會衝擊中國金融市場。

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