【陸家嘴論壇】方星海：盡快推動ＭＳＣＩ納入因子提高到１５％

《經濟通通訊社１４日專訊》中證監副主席方星海今日在「陸家嘴論壇」上表示，滬倫通有

望年內順利推出，大的制度安排已經就緒。目前中證監正與滬深證交所等著手研究新的措施，盡

快推動ＭＳＣＩ納入因子從５％提高到１５％左右。（ｌｃ）

