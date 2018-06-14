【陸家嘴論壇】方星海：若全球都到上海融資，今後誰制裁誰很難說

《經濟通通訊社１４日專訊》中證監副主席方星海今日在陸家嘴論壇上表示，從國際競爭格

局看，也要加快上海國際金融中心建設，我們設想一下，如果全球的企業都到上海來融資，那麼

今後誰制裁誰都很難說了。（ｌｃ）

