《經濟通通訊社１４日專訊》中證監副主席方星海今日在陸家嘴論壇上表示，今年以來，期
貨市場對外開放邁出實質性步伐，原油、鐵礦石期貨順利引入境外交易者，將創造條件允許境外
投資者參與更多股指期貨。上海原油期貨上市不到三個月，交易量和持倉量已經穩步邁入世界前
三。（ｌｃ）
14/06/2018 11:29
【陸家嘴論壇】方星海：將創造條件允許境外投資者參與股指期貨
《經濟通通訊社１４日專訊》中證監副主席方星海今日在陸家嘴論壇上表示，今年以來，期
貨市場對外開放邁出實質性步伐，原油、鐵礦石期貨順利引入境外交易者，將創造條件允許境外
投資者參與更多股指期貨。上海原油期貨上市不到三個月，交易量和持倉量已經穩步邁入世界前
三。（ｌｃ）
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