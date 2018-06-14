《經濟通通訊社１４日專訊》中證監副主席方星海今日在陸家嘴論壇上表示，內地證券行業
放開股比限制相關政策已經落地，目前已有三家外資證券機構向證監會提交申請材料。這三家機
構中，其中有兩家的總部會放在上海。此外，目前還有不少外資機構正在積極接洽。（ｌｃ）
14/06/2018 11:47
【陸家嘴論壇】方星海：已有三家外資券商申請控股合資證券公司
《經濟通通訊社１４日專訊》中證監副主席方星海今日在陸家嘴論壇上表示，內地證券行業
放開股比限制相關政策已經落地，目前已有三家外資證券機構向證監會提交申請材料。這三家機
構中，其中有兩家的總部會放在上海。此外，目前還有不少外資機構正在積極接洽。（ｌｃ）
|FOCUS14/06/2018
【FOCUS】聯儲轉鷹更添人行神秘 侵侵放風「趁你病攞你命」
|生財有道14/06/2018
【美國加息】美國今年內有機會加息多兩次 料本港P下半年跟加
|生財有道14/06/2018
跟住名人去旅行 星級旅遊締商機
|國際動態14/06/2018
美韓停軍演 特:北韓不再構成核威脅
|FOCUS13/06/2018
【FOCUS】美國會欲再置中興死地 基金執輸引發創投反思
|生財有道13/06/2018
【息魔來襲】香港逐步進入加息周期 港人供樓頂得住?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰