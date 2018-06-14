【陸家嘴論壇】方星海：已有三家外資券商申請控股合資證券公司

《經濟通通訊社１４日專訊》中證監副主席方星海今日在陸家嘴論壇上表示，內地證券行業

放開股比限制相關政策已經落地，目前已有三家外資證券機構向證監會提交申請材料。這三家機

構中，其中有兩家的總部會放在上海。此外，目前還有不少外資機構正在積極接洽。（ｌｃ）

