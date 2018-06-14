【美國加息】加拿大皇家銀行：人行或至少降準１００個基點

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行意外地未有跟隨美國聯儲局調息，維持逆回購操作利

率不變。加拿大皇家銀行認為，經濟數據反映下半年經濟增長放緩，預計人行遲早會降準至少

１００個基點。

加拿大皇家銀行亞洲外匯策略主管Ｓｕｅ Ｔｒｉｎｈ表示，雖然人行強調採取穩健中性的

貨幣政策，但今日意外決定維持逆回購利率不變，意味有明顯的政策放鬆趨勢。

另外，去槓桿導致流動性不斷收緊，以及今個星期初公布的信貸數據疲軟，均支持人行降準

。

該行又認為，中國需要支撐內需，因為經常項目順差已經大幅縮小。（ｋｌ）

