《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行意外地未有跟隨美國聯儲局調息，維持逆回購操作利
率不變。加拿大皇家銀行認為，經濟數據反映下半年經濟增長放緩，預計人行遲早會降準至少
１００個基點。
加拿大皇家銀行亞洲外匯策略主管Ｓｕｅ Ｔｒｉｎｈ表示，雖然人行強調採取穩健中性的
貨幣政策，但今日意外決定維持逆回購利率不變，意味有明顯的政策放鬆趨勢。
另外，去槓桿導致流動性不斷收緊，以及今個星期初公布的信貸數據疲軟，均支持人行降準
。
該行又認為，中國需要支撐內需，因為經常項目順差已經大幅縮小。（ｋｌ）
14/06/2018 13:36
【美國加息】加拿大皇家銀行：人行或至少降準１００個基點
《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行意外地未有跟隨美國聯儲局調息，維持逆回購操作利
率不變。加拿大皇家銀行認為，經濟數據反映下半年經濟增長放緩，預計人行遲早會降準至少
１００個基點。
加拿大皇家銀行亞洲外匯策略主管Ｓｕｅ Ｔｒｉｎｈ表示，雖然人行強調採取穩健中性的
貨幣政策，但今日意外決定維持逆回購利率不變，意味有明顯的政策放鬆趨勢。
另外，去槓桿導致流動性不斷收緊，以及今個星期初公布的信貸數據疲軟，均支持人行降準
。
該行又認為，中國需要支撐內需，因為經常項目順差已經大幅縮小。（ｋｌ）
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