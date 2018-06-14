《經濟通通訊社１４日專訊》人行原行長周小川今日在陸家嘴論壇上示警投資者注意純炒作
性的加密貨幣。他表示，最近出現了純粹炒作性的、數字類的、加密類的產品，跟實體經濟沒什
麼關係，但仍舊還可以繼續炒熱。
他表示，在發生危機的早期，大家共同的認識都是，有些衍生產品發展得非常過度，像
ＣＤＯ（債務擔保證券）、ＣＤＯ平方、ＣＤＯ立方，這些產品可能過多地脫離實體經濟，變成
金融市場玩家的炒作工具，最後可能產生巨大的風險。（ｌｃ）
14/06/2018 13:52
【陸家嘴論壇】周小川示警加密貨幣及衍生品，或產生巨大風險
《經濟通通訊社１４日專訊》人行原行長周小川今日在陸家嘴論壇上示警投資者注意純炒作
性的加密貨幣。他表示，最近出現了純粹炒作性的、數字類的、加密類的產品，跟實體經濟沒什
麼關係，但仍舊還可以繼續炒熱。
他表示，在發生危機的早期，大家共同的認識都是，有些衍生產品發展得非常過度，像
ＣＤＯ（債務擔保證券）、ＣＤＯ平方、ＣＤＯ立方，這些產品可能過多地脫離實體經濟，變成
金融市場玩家的炒作工具，最後可能產生巨大的風險。（ｌｃ）
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