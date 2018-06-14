【聚焦人幣】美國如預期加息，人幣兌一美元即期開市升１００點子

《經濟通通訊社１４日專訊》美國聯儲局如預期加息２５點子，人民幣兌一美元中間價今報

６﹒３９６２，較上個交易日升１９４點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１００點子，報６﹒３９５１，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒４０５１。（ｌｃ）

