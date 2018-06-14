《經濟通通訊社１４日專訊》美國聯儲局如預期加息２５點子，人民幣兌一美元中間價今報
６﹒３９６２，較上個交易日升１９４點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１００點子，報６﹒３９５１，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒４０５１。（ｌｃ）
14/06/2018 09:38
【聚焦人幣】美國如預期加息，人幣兌一美元即期開市升１００點子
《經濟通通訊社１４日專訊》美國聯儲局如預期加息２５點子，人民幣兌一美元中間價今報
６﹒３９６２，較上個交易日升１９４點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１００點子，報６﹒３９５１，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒４０５１。（ｌｃ）
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