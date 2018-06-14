【聚焦人幣】美國如期加息，人幣兌一美元即期收大升１２８點子

《經濟通通訊社１４日專訊》美國如預期加息２５點子，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ

）今日收報６﹒３９２３，較上個交易日４時３０分收盤價升１２８點子。全日在６﹒３９８７

至６﹒３８９８之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２１點子，報６﹒３８６８。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３９６２，較上個交易日升１９４點子。（ｌｃ）

