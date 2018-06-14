【人行放水】美國加息，人行維持逆回購利率不變，淨投放７００億

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，今日進行的７００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％；５００億元１４天期逆回購中標利率持平，為２﹒７％

；３００億元２８天期逆回購中標利率持平，為２﹒８５％。

公開市場今日有８００億元逆回購到期，即今日淨投放７００億元。

美國聯儲局宣布加息２５點子，人行公開市場操作利率的走向受關注。市場原估計不排除人

行會象徵性地在公開市場調息。（ｌｃ）

