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14/06/2018 10:44

【聚焦數據】能源局：５月原煤生產減速，發電量同比增近一成

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國家能源局公布，５月份規模以上工業原煤產量增速跌，原油
產量續減，天然氣生產平穩，電力生產繼續加快。

＊原煤產量同比跌，各地煤價升＊

　　煤炭方面，上月原煤產量同比增長３﹒５％，比４月回落０﹒６個百分點，煤炭進口同比增
長０﹒６％至２２３３萬噸，與４月基本持平。累計首５月，原煤產量１４億噸，同比增長
４﹒０％，進口煤炭１﹒２億噸，同比增長８﹒２％。
　　截至６月４日，秦皇島５５００大卡煤炭平倉價為每噸５８９元（人民幣．下同），比４月
下旬上漲２元；５０００大卡每噸５４７元，上漲１８元；４５００大卡每噸４７１元，上漲２
２元。

＊原油產量續跌惟跌勢收窄，進口量增速放緩＊

　　原油生產降幅收窄，上月原油生產１５９７萬噸，同比下降１﹒６％，降幅比４月收窄
０﹒７個百分點；日均產量５１﹒５萬噸，比上月減少０﹒２萬噸，連續５個月穩定在５１﹒５
萬噸左右的日均生產水平。５月原油進口３９０５萬噸，同比增長５﹒０％，增速比４月回落９
﹒８個百分點。累計首５月，原油產量７８２３萬噸，同比下降２﹒０％，進口原油１﹒９億噸
，同比增長８％。
　　油價則呈震盪上行格局，曾升破８０美元，截至５月３１日，價格為每桶７６﹒４５美元，
每桶比４月底上漲０﹒５３美元。
　　上月原油加工量５０６６萬噸，同比增長８﹒２％，但比４月回落３﹒３個百分點，以日計
平均加工量１６３﹒４萬噸，比上月減少１﹒９萬噸。原油加工量增速放緩，能源局解釋是因為
部分石化企業進入檢修期。
　　主要成品油中，汽油、煤油和柴油產量分別同比增長６﹒４％、１４﹒３％和２﹒０％。
　
＊天然氣穩定增產，惟進口量佔比持續擴大＊
　
　　５月天然氣產量達１２６﹒２億立方米，同比增長５﹒９％，增速比上月回落０﹒４個百分
點；日均生產４﹒１億立方米。５月天然氣進口７４１萬噸，同比增長３６﹒７％，保持高速增
長。
　　累計今年首５月，天然氣產量共６５２﹒４億立方米，同比增長４﹒３％，進口天然氣
３４８０萬噸，同比增長３６﹒４％；天然氣進口量與國內產量之比由去年底０﹒６４：１擴大
到０﹒７４：１。
　
＊多地現極端高溫，電力生產加快＊
　
　　５月發電量合共５４４３﹒３億千瓦時，同比增長９﹒８％，增速比上月加快２﹒９個百分
點；日均發電１７５﹒６億千瓦時，比上月增加５﹒３億千瓦時。今年首５月發電量同比增長８
﹒５％，增速較今年首４月加快０﹒８個百分點。
　　電力生產加快，能源局解釋是因上月全國平均氣溫較常年同期偏高０﹒８℃，廣東、湖南、
江西、浙江等地平均氣溫為１９６１年以來同期最高，多地出現極端高溫天氣。能源局又指電力
生產增速也受工業用電需求明顯增加影響。
　　５月火電同比增長１０﹒３％，比上月加快３﹒０個百分點，增速為２０１７年８月以來最
高；水電因來水增加，產量大幅回升，由上月同比下降２﹒６％轉為增長６﹒９％；核電同比增
長１５﹒１％，增速比上月加快８﹒６個百分點；風電同比增長６﹒７％，回落１５﹒９個百分
點；太陽能發電增速放緩，同比增長１４﹒８％，回落１１﹒６個百分點。（ｅｙ）

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