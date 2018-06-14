《經濟通通訊社１４日專訊》申萬宏源首席債券分析師孟祥娟點評表示，５月經濟數據全面
趨弱，內外需承壓對經濟成長帶來的下行壓力開始初步顯現，在聯儲局加息後，中國央行並未再
度抬升貨幣政策操作工具利率，顯示貨幣政策支持擴大內需的方向已較為清晰。
孟祥娟表示，聯儲局加息時點後的一個重要時間窗口就是中美貿易談判的最終結果確認，預
計將對下半年中國總需求形成進一步的小幅擠壓，除降準的概率大幅提升外，同時也關注政策層
面如何緩解企業結構性再融資困難問題。（ｂｉ）
14/06/2018 15:59
【數據解讀】申萬宏源：數據弱經濟下行壓力初見，降準概率大幅升
《經濟通通訊社１４日專訊》申萬宏源首席債券分析師孟祥娟點評表示，５月經濟數據全面
趨弱，內外需承壓對經濟成長帶來的下行壓力開始初步顯現，在聯儲局加息後，中國央行並未再
度抬升貨幣政策操作工具利率，顯示貨幣政策支持擴大內需的方向已較為清晰。
孟祥娟表示，聯儲局加息時點後的一個重要時間窗口就是中美貿易談判的最終結果確認，預
計將對下半年中國總需求形成進一步的小幅擠壓，除降準的概率大幅提升外，同時也關注政策層
面如何緩解企業結構性再融資困難問題。（ｂｉ）
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