【貿易開戰】美媒稱對華加徵關稅在即，中方重申月初聲明

《經濟通通訊社１４日專訊》有美國媒體稱，美國總統特朗普今日將與高級貿易顧問會面，

以決定是否對中國商品加徵關稅。對此，外交部發言人耿爽今日在例行記者會上表示，中美經貿

關係的本質是合作共贏，中方一貫主張雙方應該在相互尊重、平等互利的基礎上通過對話協商來

妥善解決有關經貿問題。

耿爽把中方月初的聲明再次重申了一遍：「如果美方出台包括加徵關稅在內的貿易制裁措施

，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。我理解這『所有的經貿成果』（的意思）應該很清

楚了。」（ｌｃ）

