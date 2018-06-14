《經濟通通訊社１４日專訊》中國商務部公布，５月實際使用外資金額（ＦＤＩ）為
９０﹒６億美元，同比增長１１﹒７％，折合５８８﹒１億元人民幣，同比增長７﹒６％。
１－５月ＦＤＩ為５２６﹒６億美元，同比增長３﹒６％，折合３４５５﹒９億元人民幣，
同比增長１﹒３％。
中國１－５月對外非金融類直接投資（ＯＤＩ）為４７８﹒９億美元，同比增長
３８﹒５％，連續７個月保持增長。首５月對外投資主要流向租賃和商務服務業、製造業、採礦
業以及批發和零售業，房地產業、體育和娛樂業對外投資沒有新增項目。（ｂｉ）
14/06/2018 10:14
【聚焦數據】商務部：５月ＦＤＩ增１１﹒７％，首５月升３﹒６％
《經濟通通訊社１４日專訊》中國商務部公布，５月實際使用外資金額（ＦＤＩ）為
９０﹒６億美元，同比增長１１﹒７％，折合５８８﹒１億元人民幣，同比增長７﹒６％。
１－５月ＦＤＩ為５２６﹒６億美元，同比增長３﹒６％，折合３４５５﹒９億元人民幣，
同比增長１﹒３％。
中國１－５月對外非金融類直接投資（ＯＤＩ）為４７８﹒９億美元，同比增長
３８﹒５％，連續７個月保持增長。首５月對外投資主要流向租賃和商務服務業、製造業、採礦
業以及批發和零售業，房地產業、體育和娛樂業對外投資沒有新增項目。（ｂｉ）
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