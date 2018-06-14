【陸家嘴論壇】潘功勝：研外匯批發市場管理辦法，擴互聯互通範圍

《經濟通通訊社１４日專訊》國家外匯管理局局長潘功勝在陸家嘴論壇上表示，穩定的外匯

市場形勢為進一步改革開放創造了有利條件，推動少數不可兌換項目的開放，提高可兌換項目的

便利程度；完善互聯互通機制，逐步擴大互聯互通的覆蓋範圍；並研究中資機構參與離岸人民幣

市場，支持境外機構參與境內外匯市場。

他又表示，提高人民幣中間價形成的規則性，透明度和市場化水平；研究外匯批發市場管理

辦法，增加外匯期權類型，滿足不同主體避險需求，並強化對短期跨境資本流動的管理。

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