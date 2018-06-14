【ＦＯＣＵＳ】聯儲轉鷹更添人行神秘，侵侵放風「趁你病攞你命」

【ＦＯＣＵＳ】美聯儲的升息「過山車」正愈來愈快拋甩其他經濟體。ＦＯＭＣ於周四

（１２日）凌晨公布的６月議息聲明，不僅將２０１８年加息次數上調至４次，更刪除「利率將

在一段時間低於長期水平（ｂｅｌｏｗ ｌｅｖｅｌｓ ｔｈａｔ ａｒｅ

ｅｘｐｅｃｔｅｄ ｔｏ ｐｒｅｖａｉｌ ｉｎ ｔｈｅ ｌｏｎｇｅｒ ｒｕｎ）」的前瞻

指引，釋放偏鷹信號。

與供樓一族息息相關的一個月期ＨＩＢＯＲ，周三（１３日）升至１﹒５７６９６％的近十

年高位，銀行「硬食」Ｐ按封頂的逾５０點子「蝕底」，市場密切注視龍頭大行匯豐會否於今日

宣布上調最優惠利率。另一邊廂，剛剛在「特金會」出盡風頭的侵侵，再發揮「趁你病、攞你命

」的作風，放風稱未來幾周可能在貿易問題上惹惱中國（Ｃｈｉｎａ ｃｏｕｌｄ ｂｅ ａ

ｌｉｔｔｌｅ ｂｉｔ ｕｐｓｅｔ）。跟美聯儲的清晰預期管理相比，神秘的中國央行似正被

逼至牆腳。



＊美加息節奏加快，新興市場更被動＊



今次議息聲明的多處用詞均顯示聯儲對美國經濟的信心，包括經濟活動由「ｒｉｓｉｎｇ

ａｔ ａ ｍｏｄｅｒａｔｅ ｒａｔｅ（溫和步伐上升）」轉為「ｓｏｌｉｄ ｒａｔｅ（堅

實步伐上升）」；失業率由「ｓｔａｙ ｌｏｗ（保持低位）」轉為「ｄｅｃｌｉｎｅｄ（下降

）」；家庭支出由「ｍｏｄｅｒａｔｅｄ（有所緩和）」轉為「ｐｉｃｋｅｄ ｕｐ（增速升高

）」。儘管２０１８－２０２０年的總加息次數仍為８次，但節奏卻從之前的３╱３╱２加快為

４╱３╱１。

美息連續第７次上調令愈來愈多的新興市場國家承壓。繼阿根廷、土耳其分別大幅上調息率

至４０厘、１７﹒５厘，巴西央行大手干預匯市，印度央行逾４年來首次加息，沙特央行及香港

金管局今日凌晨亦分別宣布，加息２５個基點及上調貼現窗基本利率２５個基點。不過，人行公

開市場逆回購中標利率今日並未見上行。



＊緊盯中國變量，易行長聞加息即走＊



隨著美聯儲的加息路徑愈加清晰可見，市場最大的變量正轉向中國央行，但其正面臨愈來愈

棘手的兩難局面。中國５月社會融資規模增量銳減至近兩年最低水平，企業債券淨融資更近一年

來首現負值；特朗普最新表示，未來幾周將在貿易問題上「非常強硬」地直向中國。消息指，白

宮最快周五（１５日）將宣布對華加徵關稅商品最終清單－－兩者皆令貨幣政策有適當放鬆的必

要。

然而，面對中美１０年期國債息差持續收窄，人行如何平衡去槓桿用力過猛、貿易戰緩衝空

間、人幣貶值和資本外流風險，想面面俱到幾是不可能。

無獨有偶，國家外匯局周二（１２日）意外宣布放鬆境外機構投資者的監管法規，花旗就指

，北京或意在投資組合流入增加的情況下，放鬆資本流出限制，在戰術上允許人民幣走軟以提高

貿易競爭力。

新興市場風高浪急之下，緊盯中國央行可能是比緊盯美聯儲更有效的求存之道。易行長今早

「陸家嘴論壇」的講話一如既往四平八穩，對中國是否隨美加息的問題揮手不答，多少有點令人

失落，市場將繼續猜測中國加息的靴子何時落下。（經濟通通訊社 俞瑾）

