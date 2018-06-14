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即市新聞

14/06/2018 11:08

【ＦＯＣＵＳ】聯儲轉鷹更添人行神秘，侵侵放風「趁你病攞你命」

　　【ＦＯＣＵＳ】美聯儲的升息「過山車」正愈來愈快拋甩其他經濟體。ＦＯＭＣ於周四
（１２日）凌晨公布的６月議息聲明，不僅將２０１８年加息次數上調至４次，更刪除「利率將
在一段時間低於長期水平（ｂｅｌｏｗ　ｌｅｖｅｌｓ　ｔｈａｔ　ａｒｅ　
ｅｘｐｅｃｔｅｄ　ｔｏ　ｐｒｅｖａｉｌ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｌｏｎｇｅｒ　ｒｕｎ）」的前瞻
指引，釋放偏鷹信號。
　　與供樓一族息息相關的一個月期ＨＩＢＯＲ，周三（１３日）升至１﹒５７６９６％的近十
年高位，銀行「硬食」Ｐ按封頂的逾５０點子「蝕底」，市場密切注視龍頭大行匯豐會否於今日
宣布上調最優惠利率。另一邊廂，剛剛在「特金會」出盡風頭的侵侵，再發揮「趁你病、攞你命
」的作風，放風稱未來幾周可能在貿易問題上惹惱中國（Ｃｈｉｎａ　ｃｏｕｌｄ　ｂｅ　ａ
ｌｉｔｔｌｅ　ｂｉｔ　ｕｐｓｅｔ）。跟美聯儲的清晰預期管理相比，神秘的中國央行似正被
逼至牆腳。

＊美加息節奏加快，新興市場更被動＊

　　今次議息聲明的多處用詞均顯示聯儲對美國經濟的信心，包括經濟活動由「ｒｉｓｉｎｇ　
ａｔ　ａ　ｍｏｄｅｒａｔｅ　ｒａｔｅ（溫和步伐上升）」轉為「ｓｏｌｉｄ　ｒａｔｅ（堅
實步伐上升）」；失業率由「ｓｔａｙ　ｌｏｗ（保持低位）」轉為「ｄｅｃｌｉｎｅｄ（下降
）」；家庭支出由「ｍｏｄｅｒａｔｅｄ（有所緩和）」轉為「ｐｉｃｋｅｄ　ｕｐ（增速升高
）」。儘管２０１８－２０２０年的總加息次數仍為８次，但節奏卻從之前的３╱３╱２加快為
４╱３╱１。
　　美息連續第７次上調令愈來愈多的新興市場國家承壓。繼阿根廷、土耳其分別大幅上調息率
至４０厘、１７﹒５厘，巴西央行大手干預匯市，印度央行逾４年來首次加息，沙特央行及香港
金管局今日凌晨亦分別宣布，加息２５個基點及上調貼現窗基本利率２５個基點。不過，人行公
開市場逆回購中標利率今日並未見上行。

＊緊盯中國變量，易行長聞加息即走＊

　　隨著美聯儲的加息路徑愈加清晰可見，市場最大的變量正轉向中國央行，但其正面臨愈來愈
棘手的兩難局面。中國５月社會融資規模增量銳減至近兩年最低水平，企業債券淨融資更近一年
來首現負值；特朗普最新表示，未來幾周將在貿易問題上「非常強硬」地直向中國。消息指，白
宮最快周五（１５日）將宣布對華加徵關稅商品最終清單－－兩者皆令貨幣政策有適當放鬆的必
要。
　　然而，面對中美１０年期國債息差持續收窄，人行如何平衡去槓桿用力過猛、貿易戰緩衝空
間、人幣貶值和資本外流風險，想面面俱到幾是不可能。
　　無獨有偶，國家外匯局周二（１２日）意外宣布放鬆境外機構投資者的監管法規，花旗就指
，北京或意在投資組合流入增加的情況下，放鬆資本流出限制，在戰術上允許人民幣走軟以提高
貿易競爭力。
　　新興市場風高浪急之下，緊盯中國央行可能是比緊盯美聯儲更有效的求存之道。易行長今早
「陸家嘴論壇」的講話一如既往四平八穩，對中國是否隨美加息的問題揮手不答，多少有點令人
失落，市場將繼續猜測中國加息的靴子何時落下。（經濟通通訊社　俞瑾）

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