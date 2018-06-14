《師傅教路－黃瑋傑》創維（０７５１）拓智能家電，成效未知之數

《師傅教路》創維數碼（００７５１）公布了截至今年３月底止年度業績，期內錄得整體營

業額４６２﹒６億元，同比增長８％，溢利為５﹒８８億元下降６１﹒５％，毛利率

１６﹒７％，較上年度下跌３﹒３個百分點。昨日其股價不跌反升，收報４﹒０８元，上升

０﹒２５元，升幅６﹒５％。集團早前已發出盈警，預期截至今年３月底止年度溢利將錄得至少

６０％的跌幅。據集團指出，上半年度錄得虧損１﹒８９億元，下半年全力推進改革創新和轉型

升級，錄得盈利７﹒７７億元。



＊年度毛利率跌３﹒３個百分點＊



集團之後又發表公告，表示擬透過其間接全資附屬公司參與收購位於全椒縣開發區北部新城

區總面積約１０６﹒７公頃（或１６００畝）的工業和住宅用地的土地使用權之招標﹒倘若中標

成功，集團擬將土地用作發展集團智能家電製造業務的工業園區，包括發展工廠、科技研發中心

、辦工大樓、國家級智能家居體驗中心，以及後勤生活配套設施。

按市場劃分，創維於中國大陸市場的營業額為３０４﹒２億元，微升０﹒３％，佔總營業額

６５﹒８％，毛利率為２０﹒５％，較上年度下跌１﹒８個百分點。集團的彩電業務佔中國大陸

市場營業額的６４﹒５％。數字機頂盒及液晶模組和白家電產品（不含空調產品）的銷售分別佔

中國大陸市場營業額的１８﹒３％和７﹒４％。其他業務包括從事金融類業務、物業租賃、

照明、物業發展、安防系統、空調及其他電子產品等，佔餘下的９﹒８％。集團海外市場營業額

為１５８﹒３億元，增長２６﹒５％，佔總營業額３４﹒２％，毛利率為９﹒４％，較上年度下

跌５﹒１個百分點。



＊負債股權比率升至５７﹒６％＊



按產品劃分，彩電產品營業額為３１７﹒８億元，增長７﹒３％，分部利潤為８﹒７６億元

，減少３６﹒４％；數字機頂盒和液晶模組營業額為８２﹒９億元，增長２６﹒５％，分部利潤

為１﹒６６億元，減少６５﹒５％；白家電產品營業額為２６﹒６８億元，增長２７﹒４％，分

部虧損為２１００萬元，收窄４０％；持有物業營業額為３﹒４６億元，增長１９﹒３％，分部

利潤為２﹒１５億元，增長７％。

為了配合生產規模擴大及提高智能產品的產出比例，集團斥資９﹒０２億元擴建廠房並投資

７﹒４２億元添置生產線上的機器及其他設備。另外，又投放５﹒２１億元用作廠房及辦公室建

設及添置新設備。集團旗下附屬公司分別以９０００萬元及３７００萬元購入廣州一幅面積為

３７９１平方米的土地及南京一幅面積為１２７１４４平方米的土地，分別用作興建華南總部及

冰箱及洗衣機廠房。截至今年３月底集團持有現金及銀行結餘９０﹒９５億元，同比增加

４７﹒５９億元，但另一方面，整體有息負債總額增加３８﹒８５億元至１１８﹒７７億元，負

債與股權比率為５７﹒６％，同比提升了１０﹒１個百分點。



＊彩電市場趨飽和謀業務多元化＊



彩電市場趨於飽和，彩電生產企業紛紛謀求業務多元化，例如ＴＣＬ多媒體（０１０７０）

將進軍智能ＡＶ、智能家居等業務，並將更名為ＴＣＬ電子控股。創維數碼進軍白家電領域已有

一段時間，但迄未實現盈利，未來拓展智能家電製造業務，能否取得成效，仍屬未知之數。

《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

