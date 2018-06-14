《陸言堂－陳永陸》新興市場問題勿輕視，三一國際受惠行業復甦

《陸言堂》美國聯儲局一如所料，加息四分一厘，不過會後聲明卻指出，今年加息的次數預

期，由３次改為４次，代表美元息率上調速度有機會加快，同時港元似乎快將要步入加息周期之

中。



不過，幸好的是就算短期內港元跟隨美元息率上調，相信年內亦只會加息０﹒５至０﹒７５

厘，以現時市場的情況分析，應該可以消化以上的加息幅度，可是如果明年港元再跟隨美元息率

上調１厘，即短短１８個月內，港元息率已上調１﹒５厘或以上，這將會令現時以低息供樓人士

，帶來一定的壓力，所以樓市將會有一定的影響。



＊美元轉強影響新興市場＊



當然，更大的憂慮是美元會否因而轉強，因為這將會影響新興市場的表現，尤其截至上周，

ＭＳＣＩ新興拉美指數、ＭＳＣＩ新興東歐指數，在今年已分別錄得超過１２％及４％的跌幅，

由此可見新興市場的風暴已經捲起，現在最令人關注的是何時或會否捲至亞洲。



當然，拉丁美州的問題，主要源於阿根廷，而阿根廷的問題在於巨大的赤字、嚴重的通脹、

貨幣暴跌、利率急升、不斷縮減的外匯儲備，最終要低頭向ＩＭＦ求助，幸好的是現在不少新興

經濟體，只擁有與阿根廷一、兩個相同弱點，並沒有一個經濟體擁有阿根廷全部弱點，所以暫時

發生新興市場大規模的風暴機會不高。



不過，要留意的是，問題可以在一、兩個月內蔓延，９７年泰國的貨幣被狙擊的時候，香港

亦看似不受影響，可是最終結果，相信不少的投資者仍然記憶猶新，所以現時阿根廷的問題，實

在不宜過分看輕。



＊三一國際年內挑戰４元＊



故此，現時投資者入市，其實反而可以留意一些不太受息率、美元匯價影響的股份，而三一

國際（００６３１）之前公布２０１８年第一季度業績，營業額大增９７％，利潤更大升

１４０％，至１﹒７２億元（人民幣．下同），便是其中一家可留意的股份，因為似乎其行業周

期，已處於見底回升的階段。



其實，三一國際在公布２０１７年業績轉虧為盈時，已隱約看到集團的營運正在改善中，管

理層早前已表明全球礦山設備進入更新周期，相信現時三一國際仍處於早期的復甦階段。故此，

單是第一季，三一國際的營業額已達１０億元，要達至管理層年銷售五十億元的中短期目標，難

度不大，亦正好印證行業復甦的情況。



＊受惠煤機更換期訂單足＊



事實上，煤機約５至８年便要置換新機，因此當行業回暖，煤機便迎來井噴式增長，而三一

國際正受惠於最新的煤機更換期，所以年初以來訂單飽滿，掘進機的每月發貨量，亦因而較去年

同期增長５０％以上。另外，三一國際在行業低谷的時候，成功開拓海外市場，同時集團的港口

機械業務，亦受惠於全球航運業復甦和物流運輸集裝化比例提升，於２０１７年港機國際銷售收

入上升至６﹒４億元，而２０１８年港機的發貨量亦將大幅增長５０％以上。



隨著業績理想回升，三一國際的現金流亦持續增加，故今年年初便宣布派發一次特別股息

０﹒１８港元，以現時的形勢分析，相信２０１８年的派息率，應該會進一步增加，而２０１８

年ＰＥ，亦可望跌至１２倍或以下水平，加上其市值已令其在未來成為港股通股票之機會大增，

在種種因素支持下，現價值得買入，年內可望挑戰４元水平。《獨立股評人 陳永陸》

