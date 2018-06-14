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14/06/2018 15:22

【美國加息】中銀：年底前再加息一次成定局，是否再加兩次有變數

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中銀香港（０２３８８）投資管理總經理陳少平表示，聯儲局
取態雖然較為鷹派，但整體審慎加息步伐未變。
　　昨晚聯儲局一如預期加息２５點子，並輕微調高今年ＧＤＰ增長及通漲預測，對失業率的展
望亦更趨樂觀。點陣圖預示年底前仍有兩次加息機會，市場普遍認為聯儲局的取態較為鷹派。
　　惟陳少平指出，預期年內再加息兩次的委員數目，只由７名變為８名，事實上仍充滿變數。
儘管聯儲局主席對經濟前景展望較為樂觀，惟其亦同時認為經濟仍未過熱，通漲情況未足以使人
擔憂。
　　
＊年底前再加息一次已成定局，但是否再加息兩次存變數＊
　　
　　值得一提的是，Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｒａｔｅ　ｏｎ　Ｅｘｃｅｓｓ　Ｒｅｓｅｒｖｅ
（ＩＯＥＲ）的利率只增加２０點子，上調幅度不再與聯邦基金利率的２５點子同步。
　　簡單來說，ＩＯＥＲ是金融海嘯後產物，於２００８年１０月推出，用以調節聯邦基金利率
，使其維持於聯儲局的指定區間內。
　　未加息前聯邦基金利率徘徊於１﹒７％，接近１﹒５－１﹒７５％的區間上限。為確保未來
聯邦基金利率不會突破區間上限，今次ＩＯＥＲ只上調至１﹒９５％而非２％，變相減低銀行閒
置資金於聯儲局的誘因，使資金流入銀行間拆借市場，確保聯邦基金的實際利率於預設區間內運
作，以維持市場對聯儲局的信心。
　　陳少平指出，對美國經濟核心動力仍存有一定疑慮，雖然年底前再加息一次已成定局，但是
否再加息兩次仍存在變數。要注意的是，從利率期貨價格顯示，再加息兩次的機會其實只僅僅高
於一半，而美聯儲主席在記者答問會上表現對保守，沒有給予太多具指導性的答案，估計最終的
加息步伐，將仍然取決於勞動力市場、通脹、經濟增長這些關鍵指標的走勢。（ｃｙ）

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