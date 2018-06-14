【美國加息】中銀：年底前再加息一次成定局，是否再加兩次有變數

《經濟通通訊社１４日專訊》中銀香港（０２３８８）投資管理總經理陳少平表示，聯儲局

取態雖然較為鷹派，但整體審慎加息步伐未變。

昨晚聯儲局一如預期加息２５點子，並輕微調高今年ＧＤＰ增長及通漲預測，對失業率的展

望亦更趨樂觀。點陣圖預示年底前仍有兩次加息機會，市場普遍認為聯儲局的取態較為鷹派。

惟陳少平指出，預期年內再加息兩次的委員數目，只由７名變為８名，事實上仍充滿變數。

儘管聯儲局主席對經濟前景展望較為樂觀，惟其亦同時認為經濟仍未過熱，通漲情況未足以使人

擔憂。



＊年底前再加息一次已成定局，但是否再加息兩次存變數＊



值得一提的是，Ｉｎｔｅｒｅｓｔ Ｒａｔｅ ｏｎ Ｅｘｃｅｓｓ Ｒｅｓｅｒｖｅ

（ＩＯＥＲ）的利率只增加２０點子，上調幅度不再與聯邦基金利率的２５點子同步。

簡單來說，ＩＯＥＲ是金融海嘯後產物，於２００８年１０月推出，用以調節聯邦基金利率

，使其維持於聯儲局的指定區間內。

未加息前聯邦基金利率徘徊於１﹒７％，接近１﹒５－１﹒７５％的區間上限。為確保未來

聯邦基金利率不會突破區間上限，今次ＩＯＥＲ只上調至１﹒９５％而非２％，變相減低銀行閒

置資金於聯儲局的誘因，使資金流入銀行間拆借市場，確保聯邦基金的實際利率於預設區間內運

作，以維持市場對聯儲局的信心。

陳少平指出，對美國經濟核心動力仍存有一定疑慮，雖然年底前再加息一次已成定局，但是

否再加息兩次仍存在變數。要注意的是，從利率期貨價格顯示，再加息兩次的機會其實只僅僅高

於一半，而美聯儲主席在記者答問會上表現對保守，沒有給予太多具指導性的答案，估計最終的

加息步伐，將仍然取決於勞動力市場、通脹、經濟增長這些關鍵指標的走勢。（ｃｙ）

