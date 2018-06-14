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即市新聞

14/06/2018 15:31

【美國加息】中原：七成買家未因加息影響入市，七成二料樓價不跌

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國加息四分一厘，中原按揭經紀董事總經理王美鳳於記者會
表示，美國近期經濟數據造好，就業市場理想，通脹率上升，估計美國年內或再加息一至兩次，
乎合市場預期。
　　該公司今年６月委託香港大學民意研究計劃進行調查顯示，若港息上升，７０％有意置業受
訪者入市意欲不減，並有７２％受訪者認為本港樓價年底前不會倒跌╱維持上升，調查反映公眾
普遍接受加息，對樓價前景感樂觀，對其置業意欲影響不大；與此同時，香港未來加息步伐料將
溫和，經濟及就業巿場環境向好下，加上樓按措施幫助銀行及供樓業主防守力提升，相信市民普
遍已作好港息上升的準備，單計息率因素對樓市影響不大。

＊調查：７２％人認為樓價不會跌＊

　　調查於６月４至７日期間進行，受訪的１０１１名巿民當中，有３９４名有意置業人士，其
中６５％表示他們的置業意欲不會因本港加息而改變，連同５％有意置業人士在加息下反而入市
意欲增加在內，即合共有７０％有意置業人士面對本港加息入巿意欲不減，相反只有２７％有意
置業人士會因本港加息而減少置業意欲。
　　被問及如果香港跟隨加息後的今年底前樓價走勢，撇除拒答的回應後，有７２４名受訪者中
，７２％認為樓價不會跌，當中４７％認為樓價維持上升（２１﹒８％認為樓價升幅超過５％，
２５﹒６％認為年底前樓價仍有５％以內升幅），相對於１４％受訪者認為本港樓價會因加息而
倒跌，比例明顯懸殊。（ｊｙ）

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