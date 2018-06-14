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即市新聞

14/06/2018 15:32

【美國加息】中原按揭：９月底前料上調Ｐ，樓市暫未有下調壓力

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中原按揭經紀董事總經理王美鳳於記者會表示，近日拆息基於
短期因素包括半年結及港元需求增加等持續上升，與供樓相關一個月期拆息已達１０年新高水平
，封頂息率以上之拆息上升壓力需又銀行承擔，承受息差又上月０﹒１厘拉闊至今天０﹒７厘，
多項加息壓力增加下導致銀行具備加息條件，估計港銀行有機會於９月底前上調最優惠利率。
　　王氏又預期，今年Ｐ上調不超過兩次及０﹒５厘，調整步伐及幅度溫和，料本港按息於年底
前仍處２﹒６５％或以下水平，今年仍維持低息環境低於過去２０年平均按息３﹒６％，今年仍
然維持低息環境。她又指，因加息幅度沒有高於預期，樓市暫未有下調壓力。
　　大型銀行與中小行可承受息差不同，若啟動加Ｐ太遲，中小行有機會先行調整新造按息。而
銀行按揭取態方面，她指，定息計劃取消後，他們有九成的客戶使用Ｈ按，所以銀行為免流失客
戶仍以不變應萬變取態提供Ｈ按，以迎合客戶。

＊原則上港銀已具備加Ｐ條件＊

　　金融海嘯前即環球推行寬鬆貨幣前１０年之Ｈ╱Ｐ息差（銀行同業拆息及最優惠利率之息差
）平均約３﹒５厘，若１個月拆息持續上升至１﹒５厘至２厘或以上水平，及銀行結餘進一步降
低情況下，原則上港銀已具備加Ｐ條件。
　　在對上一次加息周期，港Ｐ在２００５年３月正式上調，當時１個月拆息已升至２﹒２厘水
平，年內美息加幅為２厘，港Ｐ追加，年內加幅度達２﹒７５厘至３厘，故此港Ｐ不宜太遲上調
以避免追加情況再現。
　　王美鳳預期年內加息不多於０﹒５厘，以目前較多人採用的２５年還款期期計，累計半厘加
幅之每月供款將增加５﹒８％，每１００萬元按揭額之供款增加約２５０元，年內加息影響仍屬
輕微。（ｊｙ）

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