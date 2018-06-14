【美國加息】匯豐維持最優惠利率５％不變

《經濟通通訊社１４日專訊》匯豐銀行宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前５％

的水平。匯豐對上一次於２００８年１１月１０日調整最優惠利率，當時減息２５點子。

同時，匯豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變於０﹒００１％。（ｃｙ）

