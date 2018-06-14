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14/06/2018 18:05

【新股上市】加達控股：上市後會立即償還所有債務，擴大加國業務

　　《經濟通通訊社１４日專訊》加達控股（０１６２０）主席兼執行董事朱碧芳稱於上市記者
會表示，期望與基石投資者縱橫遊（０８０６９）在未來有合作計劃。另一基石投資者邱達根亦
有投資科技公司經驗，期望將來與他在科技方面有合作機會。
　　對於該公司於去年的負債達５７﹒６％，朱碧芳解釋，由於公司業務龐大，不希望上市影響
恆常業務，因此向銀行借貸款上市，強調公司有足夠資金應付營運。公司財務總監趙建輝指，現
時上市的貸款將於上市後立即償還，屆時公司將沒有債務。
　　另外，朱碧芳表示去年公司盈利曾作出微調，是由於航空公司的獎勵計劃曾調整，導致收入
受到影響。集團集資後會優化公司的軟件系統，令同類事情不會再發生。
　　公司行政總裁朱淑芳稱，加拿大是中國移民市場最受歡迎的國家，因此會擴大在加拿大的業
務，並在當地開設兩間區域辦事處。
　　回應主要客戶波動影響收入問題，朱淑芳稱，大部分客人與公司有超過１０年的業務來往，
當中頭五個客戶為線上旅遊公司（ＯＴＡ），過去三年公司銷售量亦是持續上升，反映公司有不
遺餘力提升。
　　對於未來會否發展獨家代理，朱淑芳回應航空公司想分散風險，會透過多渠道銷售，所以不
能成為獨家分銷商，未來亦會維持現時營運機制。（ｋｔ）

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