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14/06/2018 17:48

【美國加息】恒生維持５％港元最優惠利率

　　《經濟通通訊社１４日專訊》恆生銀行（０００１１）宣布，該行的港元最優惠利率維持於
５％。同時，恆生的港元儲蓄存款利率亦維持不變。（ｃｙ）

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