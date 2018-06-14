《經濟通通訊社１４日專訊》美國聯儲局一如市場預期加息２５點子，香港金管局將貼現窗
基本利率上調２５點子，至２﹒２５厘。
聯儲局決定加息２５點子，是今年第２次加息。聯儲局更新利率預測的點陣圖顯示，年底前
將再加息兩次，即今年合共加息４次，明年將加息３次。
美元兌港元最新軟報７﹒８４７８。香港銀行體系結餘預期在下周二（１９日）維持約
１０９４﹒９１億元。（ｅｃ）
14/06/2018 08:06
【美國加息】香港金管局貼現窗基本利率上調２５點子至２﹒２５厘
《經濟通通訊社１４日專訊》美國聯儲局一如市場預期加息２５點子，香港金管局將貼現窗
基本利率上調２５點子，至２﹒２５厘。
聯儲局決定加息２５點子，是今年第２次加息。聯儲局更新利率預測的點陣圖顯示，年底前
將再加息兩次，即今年合共加息４次，明年將加息３次。
美元兌港元最新軟報７﹒８４７８。香港銀行體系結餘預期在下周二（１９日）維持約
１０９４﹒９１億元。（ｅｃ）
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