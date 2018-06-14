《經濟通通訊社１４日專訊》內地鑄件和機加工零部件製造商－－鷹普精密工業擬在港主板
上市，外媒引述市場消息人士指出，其計劃上市集資約２億美元（約１５﹒７億港元），已展開
市前推介，大約６月２１日開始招股，聯席保薦人為摩根士丹利及中銀國際。
該公司客戶包括Ｂｅｎｔｅｌｅｒ、Ｂｏｓｃｈ、Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ、
Ｃｕｍｍｉｎｓ、ＨＵＳＣＯ及Ｐａｒｋｅｒ－Ｈａｎｎｉｆｉｎ，主要終端市場包括乘用車、
商用車、大馬力發動機、液壓設備、工程機械、航空、農用機械、休閒娛樂船舶和車輛、醫療及
能源。（ｅｃ）
14/06/2018 15:49
【新股上市】消息指鷹普精密工業擬在港主板上市，已展開市前推介
《經濟通通訊社１４日專訊》內地鑄件和機加工零部件製造商－－鷹普精密工業擬在港主板
上市，外媒引述市場消息人士指出，其計劃上市集資約２億美元（約１５﹒７億港元），已展開
市前推介，大約６月２１日開始招股，聯席保薦人為摩根士丹利及中銀國際。
該公司客戶包括Ｂｅｎｔｅｌｅｒ、Ｂｏｓｃｈ、Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ、
Ｃｕｍｍｉｎｓ、ＨＵＳＣＯ及Ｐａｒｋｅｒ－Ｈａｎｎｉｆｉｎ，主要終端市場包括乘用車、
商用車、大馬力發動機、液壓設備、工程機械、航空、農用機械、休閒娛樂船舶和車輛、醫療及
能源。（ｅｃ）
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