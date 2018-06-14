《日入而息》港銀未跟美加息，料９月前加Ｐ，長實百億投資英物業

《今天重點》﹡匯豐維持最優惠利率５％不變；匯豐再上調美元儲蓄存款利率至０﹒２５％

；渣打香港維持最優惠利率於５﹒２５厘；恆生及中銀維持５％港元最優惠

利率；聯儲局一如預期加息，料今年再加息兩次；香港金管局貼現窗基本利

率上調２５點子至２﹒２５厘

﹡陳德霖稱資金成本上升，調高Ｐ及儲蓄利率屬時間問題；鼓勵投資者積極投

資，推動綠色金融；隨著人民幣國際化，本港可扮演樞紐角色

﹡長實（０１１１３）購英國寫字樓物業涉１０億英鎊，租金回報高於中環中

心；長實正於中國積極物色項目，冀大力參與長期租賃住宅市場



《即日市況》﹡聯儲局「放鷹」，港股收３０４４０跌２８４點穿五十天線



《深滬股市》﹡滬指盤中再創逾一年低收跌０﹒２％，成交為年內次低



《美元匯價》﹡美元反覆上落格局，留意今晚歐央議息；歐元最新報１﹒１８２５╱２８，

日圓最新報１０９﹒９７╱０１



《公司業績》﹡易鑫（０２８５８）首季淨虧損２﹒２１億元人民幣



《公司資訊》﹡中國置業（００７３６）建議股份合併，每２０股合併為１股

﹡欣融國際（０１５８７）今招股，入場費約３０３０元

﹡Ｒｅｐｕｂｌｉｃ ＨＣ（０８３５７）超購近１５０倍

﹡匯付天下（０１８０６）中間定價，兩手穩中一手

﹡易鑫（０２８５８）認購２﹒６億美元中國二手車交易公司換股債

﹡香港國際建投（００６８７）斥８億元認購香港航空換股債

﹡匯控（０００５）昨日倫敦回購近１９４萬股，涉資１４２７萬英鎊；難以

量化綠色債券風險，客戶希望擴展綠色債券機會

﹡力世紀（００８６０）啟動電動汽車解決方案平台，建立電動車價值鏈；冀

內地小區充電站３－５年間市佔率達五成，暫無收購計劃

﹡新地（０００１６）「雲匯」上載樓書，集團未售空置單位不足１０００伙

﹡東銀國際（００６６８）終止與高密市醫院所訂立機器設備買賣及租賃協議

﹡上市委員會譴責華融金控（００９９３）前執董周寶英違反董事責任

﹡加達控股（０１６２０）明起招股，入場費為４２９２﹒８元

﹡長江實業收購英國倫敦５ Ｂｒｏａｄｇａｔｅ物業

﹡星辰通信（０１１５５）清盤聆訊定於１１月２１日，繼續停牌

﹡中國軟實力（００１３９）收購民銀資本４１６萬股股份，涉２０４萬元

﹡星辰通信（０１１５５）清盤聆訊定於１１月２１日，繼續停牌

﹡加達控股（０１６２０）上市後會立即償還所有債務，擴大加國業務



《國企紅籌》﹡首長四方（００７３０）擬折讓２％二供一淨籌２﹒３９億

﹡報道指中興通訊董事長將空降，總裁或內部產生

﹡郵儲銀行（０１６５８）與騰訊、微眾銀行就金融科技等領域合作

﹡中信集團擬吞購中國華信在捷克資產，包括酒廠及球隊

﹡亞太衛星（０１０４５）香港規劃５Ｇ服務頻段，應避免發展失衡；農行及

郵儲行分別與騰訊簽署協議，將在金融科技方面合作

﹡農行（０１２８８）與騰訊簽署全面合作協議，共同推進數字化轉型

﹡四川成渝（００１０７）５月通行費收入升１５﹒２％

﹡中冶（０１６１８）首５月新簽合同額升１７﹒３％

﹡中國神華（０１０８８）５月煤炭銷售量升４％至３５００萬噸

﹡南航（０１０５５）５月載客人數同比升１１﹒３８％



《中國要聞》﹡５月經濟指標回落，統計局稱穩中向好發展態勢在持續

﹡統計局表示外部環境不穩定有所增加，國內發展不平衡；美聯儲加息對中國

經濟短期影響有限；擴大進口並不一定會下拉經濟增長

﹡據報滬市６０５代碼屬創新企業股，６０９屬ＣＤＲ

﹡商務部表示５月ＦＤＩ增１１﹒７％，首５月升３﹒６％；１－４月全國規

模以上工業利潤增１５％；５月工業增加值增６﹒８％，略低預期；５月社

會消費品零售總額增８﹒５％遜預期；首５月全國固定資產投資增６﹒１％

，低預期；首５月地產投資增速回落至１０﹒２％；存在出口搶跑現象但不

普遍，不影響外貿發展

﹡上海公布國際航運中心建設三年行動計劃

﹡河北省黨政代表團赴天津考察，深化津冀務實合作

﹡財政部表示５月公共預算收入增近一成，首５月升１２％

﹡國際首個５Ｇ標準凍結，三大運營商將開創５Ｇ新局面

﹡報道指政府已向國有銀行發放額外信貸配額

﹡習近平稱國企一定要改革，抱殘守缺不行

﹡美國加息，人行維持逆回購利率不變，淨投放７００億

﹡內地明星楊子家族公司披露違規遭監管，股價創新低

﹡華誼兄弟對造謠自媒體正式啟動法律程序

﹡能源局表示５月原煤生產減速，發電量同比增近一成

﹡土耳其政府打算收緊從中國進口紡織原材料規定

﹡人行易綱稱將放開金融機構股比限制和業務牌照限制；中國中小企平均壽命

僅３年，需提供更多融資；推進資本項可兌換，支持上海先行先試改革；對

５００萬授信以下小微企業採取稅收優惠；５月外匯佔款餘額增加９１﹒４

億，連升三個月；四大行５月新增人民幣貸款３１６６億元

﹡人行研究局表示只有通過財稅改革才能推動新經濟增長

﹡上海市委書記李強稱將允許外資開展第三方支付業務

﹡方星海稱已有三家外資券商申請控股合資證券公司；若全球都到上海融資，

今後誰制裁誰很難說；將創造條件允許境外投資者參與股指期貨；盡快推動

ＭＳＣＩ納入因子提高到１５％

﹡周小川示警加密貨幣及衍生品，或產生巨大風險

﹡建行表示發展住房租賃市場，改變房地產單一結構

﹡郭樹清提示非法集資風險：收益率超過８％就很危險；妥善處理企業債務違

約，堅持去槓桿

﹡楊偉民稱中國住宅空置率過高，應鼓勵租賃市場發展

﹡潘功勝稱支持擴大境內原油期貨市場對外開放；研究允許中資機構參與離岸

人民幣市場

﹡美媒稱對華加徵關稅在即，中方重申月初聲明

﹡百度與中移動合作推免流量產品

﹡中保監前主席項俊波承認受賄近２０００萬元，法庭擇日宣判

﹡江西取消調整１８２項省直部門證明事項

﹡新聞出版、掃黃打非部門聯合開展網絡文學專項整治

﹡光伏新政發布後，單晶硅龍頭隆基股份產品降價１４％

﹡國信證券獲批最多２１０億元人民幣短期融資券發行限額

﹡小米更新招股書：ＣＤＲ佔發行後總股本不低於７％



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒４％，報１１０１３﹒９８點



《其他消息》﹡立法會續議條例草案，最快可於今日三讀表決；條例草案進入三讀辯論，料

於今晚約十時進行表決

﹡區諾軒促梁君彥澄清大會及全體委員會是否同屬一會議

﹡梁君彥未回應規程問題，直接請官員就修正案作回應

﹡謝偉俊稱議事規則委員會將研究議員多次被逐的後果

﹡報道指李律仁或接任金發局主席

﹡港府委任查毅超為科技園主席，感謝羅范椒芬貢獻

﹡民主派就條例草案提出的修正案全數被否決

﹡４月份香港商品出口貨量按年升５﹒４％

﹡深股通額度全日用９﹒９３億元；滬股通額度全日用１９﹒３１億

﹡金管局加息後港元短息下降，但一個月息升至１﹒６厘；５月外匯基金境外

資產按月減少１８６億元

﹡中原表示七成買家未因加息影響入市，七成二料樓價不跌；中原按揭表示９

月底前料上調Ｐ，樓市暫未有下調壓力

﹡世界盃開幕前，ＶｉｕＴＶ部分廣告減價

﹡地監局表示絕不能接受代理打架，局方定懲處任何違規行為

﹡花旗擬在港申請虛擬銀行牌照，無重新考慮在華合資證券企業定位

﹡用微信支付於ＯＫ購物，滿２０元以即獲得１０元

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