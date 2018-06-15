《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５１７５．３１ 跌 ２５．８９點╱０．１０％
標普５００ ２７８２．４９ 升 ６．８６點╱０．２５％
納斯達克 ７７６１．０４ 升 ６５．３４點╱０．８５％
倫敦富時１００ ７７６５．７９ 升 ６２．０８點╱０．８１％
法蘭克福ＤＡＸ １３１０７．１０ 升 ２１６．５２點╱１．６８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５２８．４６ 升 ７５．７３點╱１．３９％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．７１，歐元兌美元１．１５６７
15/06/2018 08:02
《日出而作》歐將停買債歐匯跌，納指破頂，特朗普慈善基金被起訴
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５１７５．３１ 跌 ２５．８９點╱０．１０％
標普５００ ２７８２．４９ 升 ６．８６點╱０．２５％
納斯達克 ７７６１．０４ 升 ６５．３４點╱０．８５％
倫敦富時１００ ７７６５．７９ 升 ６２．０８點╱０．８１％
法蘭克福ＤＡＸ １３１０７．１０ 升 ２１６．５２點╱１．６８％
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