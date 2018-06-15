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15/06/2018 11:47

【中興復牌】野村：降中興目標價至１６元，維持「中性」評級

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中興（００７６３）已與美國工業及安全局（ＢＩＳ）達成《
替代的和解協議》，中興通訊將支付合計１４億美元民事罰款，以及要更換管理層。
　　野村證券發表報告指，自４月１５日以來中興通訊（００７６３）（深：００００６３）業
務因美國禁制令而靜止，相信集團收入增長無疑受到影響。野村相信中興需要長時間才復原，尤
其是零售業務方面，手機市佔率被競爭者侵蝕。
　　野村調低中興通訊２０１８至２０２０年收入預測８％至９％，料今個財年中興每股虧損達
１﹒０６元人民幣，同時調低中興未來兩年盈利預測１８％至２２％，以反映美國禁制令及罰款

　　野村調低中興Ｈ股目標價由２７元降至１６元，維持「中性」評級，而行內首選目前為聯通
（００７６２）。
　　野村表示，雖然中興於５Ｇ技術及產品發展有少量成就，有助維持競爭力，但目前面對短期
業務波動，相信海外客戶正向中興尋求罰則或要求更多賠償待遇。（ｃｙ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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