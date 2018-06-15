《窩輪匯智－劉嘉輝》牛證輸晒仲笑得出？

《窩輪匯智》投資者觀望氣氛濃罩，北水轉靜市場波幅顯著收窄，連帶成交亦徘徊今年以來

低水平，本周市況仍離不開波幅上落。要在上落市當中以輪證獲利，筆者認為最緊要是找到「跟

行」的產品。



今年２月以來，恆指一直離不開２９５００至３２０００點波幅上落。與此同時，引伸波幅

反覆調整，至周五更跌至１６％水平之下。因此，即使鎖定以上波幅以窩輪短炒，在引伸波幅下

跌及時間值損耗兩面夾擊的情況下，窩輪的實際升跌幅有可能較預期差，亦即有「不跟行」的情

況。



在引伸波幅走勢未明的情況下，牛熊證可為投資者提供更有把握的追蹤效果，或者待市況走

出較明朗趨勢時，才從牛熊證重投窩輪的「懷抱」。此外，在炒上落的同時，投資者亦不妨為市

場突變作好風險管理，特別是為手中好倉或正股買保險。



投資者目前仍持有大量正股的話，可考慮騰出正股本金，以牛代正股減少暴露於市場的風險

。就以中興（００７６３）為例，面臨美國當局巨額罰款，股份復牌後急跌超過四成，正股單日

蒸發足足超過１０元。比較市面上中興牛證，雖然普開市被強制收回，甚至跌破行使價令牛證價

值為零，即ｔｏｔａｌ ｌｏｓｓ。可是，比較兩者的絕對值，正股輸掉了１０元，惟牛證輸掉

了所有本金，價值不足一毫。



在上述突如期來的事件中，若投資者本身持有牛證而非正股，自動止蝕機制正好保護了原先

要投放於正股本金的安全，另一方面有助投資者保留實力及資金的靈活性。相比起正股跌１０元

與牛證ｔｏｔａｌ ｌｏｓｓ的損失，後者或是「不幸中之大幸」。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

