《施凌觀點－施宏毅》３６０天內爆歐債危機？四個數據查歐豬四國

《施凌觀點》過去數年，歐洲問題一直潛伏股市背後，不論是「脫歐」、政治動盪、債務及

金融業資本問題都是市場關心的事件，歐豬四國（ＰＩＧＳ）來到２０１８年狀況如何？意大利

及西班牙最近的局勢升溫，會否會否再度出現債務危機？我們從這四國逐一為大家跟進。

首先談一下當年歐債問題的帶來的影響，希臘出現債務問題，當地的居民怕儲蓄沒法被收回

，擁至銀行提款，令擠提出現。而股市方面亦受到影響，特別是德國的ＤＡＸ指數，下跌幅度達

３０％。最終國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）及歐盟合作，為希臘提供多期的貸款援助。不過，亦

正正就這件事件，希臘其後在政策上受到以上兩個組織的制肘，財政問題未能達成共識。而現時

歐盟其實有就債務的比例設限，歐盟一眾國家需要在負債與ＧＤＰ比例（Ｄｅｂｔ ｔｏ

ＧＤＰ ｒａｔｉｏ）上，必須在６０％之下。歐豬四國則在這個比率上領先，希臘更達

１８０％，多出上限的３倍﹔意大利及葡萄牙都多於１２０％，反映仍然存在隱憂。

而我們先談負債問題第二高的意大利，早於３月時舉行了大選。當時結果雖然有中右派組成

的聯盟勝出大選，但是主張脫歐的五星運動黨，其實以３１％得票成為議會中最大的黨派，一直

是潛在的炸彈。最終意想不到的是，本處於中右聯盟，同時，亦有疑歐主張的北方聯盟，卻反過

來跟五星黨達成組閣協議，已令市場出現懷疑的心態。可是組閣名單的問題曾受到阻撓，亦令到

股市出現突發性回調。雖然事件最終擺平，但新政府的執政理念對於歐洲整體並非好事。而意大

利自身的金融業其實千瘡百孔，在多次的壓力測試中不合格，銀行體系中仍有超過１５００億歐

元壞帳，雖然壞帳跟整體存款比率不如希臘般高，但也超過１０％水平，所以間意大利政治出現

動盪時，金融業的跌幅遠多於股市。意大利的經濟問題主要受到福利主義影響，在整個歐元區中

，意大利在社會支出佔ＧＤＰ的比例是排行第四，接近３０％。可是意大利自身的稅收並不高，

以邊際稅率（Ｍａｒｇｉｎａｌ Ｔａｘ Ｒａｔｅ）來計算，意大利可算是環球中最低之一，

只有約５％左右。

在這個高支出低收入的情況下，出現入不敷出的情況。雖然意大利有意利用這個低稅率去刺

激經濟，可是收入跟支出的差距沒法收縮，令這個恐性循環出現。從宏觀經濟來看意大利的失業

率及通脹等數據其實並不差，最壞時刻已經逐步消散。不過，債務沉重拖慢了經濟的復甦進展，

一直未能回復早前的光景。這個可從１０年期國債中顯示出來，孳息率開始向上，跟美國數年前

的情況相近，但同時亦看得到意國落後於環球經濟。而未來意大利在新政府的領導下，大有機會

跟歐盟的立場產生撞擊，引起動盪，但在法國提出歐盟改革等措施下，意大利新政府或是其中一

大「武器」，說服德國等國家加快改革，團結歐盟一眾成員國，對未來的經濟可算是好事。

來到希臘的跟進，作為歐債危機的主角，經濟問題仍然嚴峻。早前的援助計劃中，作為債權

人的ＩＭＦ及歐盟在希臘問題上針鋒相對。而國內早前亦進行過大選，最終由齊普拉斯勝出﹔其

主張寬鬆的政策跟債權人緊縮的要求相反，曾產生過矛盾。而希臘的第三輪救助計劃會在本年８

月結束，到時歐洲將要跟希臘討論給予多少債務減免的問題。過去給希臘的借款達到巨額的

２８００億歐元，歐洲國家能否與希臘達成新協議，成為未來會否觸發另一風波的關鍵。我們以

經濟數據作總結，希臘現時的失業率由高峰時超過２６％減至２０％水平，而製造ＰＭＩ指數在

去年開始升穿５０榮枯線後，一直處於擴張情況，表現不錯，相信在歐盟區整體復甦下可持續發

展。

另一個國家是葡萄牙，其Ｄｅｂｔ ｔｏ ＧＤＰ ｒａｔｉｏ為歐盟第三高的國家，亦跟

希臘相似，以旅遊業支撐經濟，跟據彭博的統計自歐債問題後，葡萄牙的訪客人數由１４００萬

到現時已升至去年的２０６０萬人次，令國家經濟走出低谷。以失業率來看，由最高接近１８％

大跌超過一半，到現時的８％左右，去年ＧＤＰ的增長到２﹒７％，通脹水平亦尚算穩定。惟發

展旅遊業偏向單一，容易受到外來的經濟衝擊。可是葡萄牙的天然資源並不豐富，現時開展科研

及金融業的發展或可令經濟根基更加穩固。

最後是「狂牛」西班牙，去年加泰獨立選舉亦曾令局勢緊張，最新總理亦被議會逼宮，也迎

來政治的新局面。其實西班牙這個國家由不同的種族及部落組成，從網上的一些地理分析，西班

牙國內可分成１３個部分，而不少如加泰一樣，跟其他地區的政治取向不盡相同。而政制上，議

會中主要有４大政黨勢力，現任最新總理只是第二大黨 社民黨的黨魁，只佔總議席２４％，在

議會的力量不足。加上西班牙的分裂問題，政治上政通人和的場面難以發生，影響行政進度。而

經濟數據上，西班牙失業由２０１３年高峰２６﹒３％跌至１７％水平﹔製造業ＰＭＩ自２０１

４年長期處於５０之上﹔通脹率及ＧＤＰ增長亦在２％附近水平。如政治上出現破局，能團結一

致的話，擁有不少天然資源的西班牙或有望加快增長。

最後是部署方面，我們認為投資歐洲整體的ＥＴＦ會較為低風險，可參考ＶＧＫ﹒ＵＳ及

ＥＺＵ﹒ＵＳ。兩者的分別在於資產的地理分布，ＥＺＵ﹒ＵＳ在歐豬四國的佔比較多，風險較

高，需要留意。《施凌學會ＣＥＯ及「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

