《選股情報》美國謂會於周五（即港今晚（１５日）或明早（１６日））公布張縮水加徵關
稅清單，中國已謂會回應，會怎影響市場，看看。
今日或要考驗３０３。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
15/06/2018 09:10
《選股情報－石鏡泉》貿戰？
《選股情報》美國謂會於周五（即港今晚（１５日）或明早（１６日））公布張縮水加徵關
稅清單，中國已謂會回應，會怎影響市場，看看。
今日或要考驗３０３。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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