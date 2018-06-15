《經濟通通訊社１５日專訊》市場消息指，內地最大人才招聘網站獵聘網的母公司有才天下
信息技術，將在下周初集資最多３１億元，招股價介乎２８﹒５元至３５﹒５元。
初步招股文件顯示，截至去年１２月底止，全年純利近９００萬元人民幣，２０１６年全年
虧損１﹒３９億元人民幣。（ｍｌ）
15/06/2018 09:05
【新股上市】消息指，獵聘網母企有才天下港上市籌３１億
《經濟通通訊社１５日專訊》市場消息指，內地最大人才招聘網站獵聘網的母公司有才天下
信息技術，將在下周初集資最多３１億元，招股價介乎２８﹒５元至３５﹒５元。
初步招股文件顯示，截至去年１２月底止，全年純利近９００萬元人民幣，２０１６年全年
虧損１﹒３９億元人民幣。（ｍｌ）
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