【新股上市】消息指，獵聘網母企有才天下港上市籌３１億

《經濟通通訊社１５日專訊》市場消息指，內地最大人才招聘網站獵聘網的母公司有才天下

信息技術，將在下周初集資最多３１億元，招股價介乎２８﹒５元至３５﹒５元。

初步招股文件顯示，截至去年１２月底止，全年純利近９００萬元人民幣，２０１６年全年

虧損１﹒３９億元人民幣。（ｍｌ）

