【新股上市】消息指，陸金所計劃融資最多２０億美元

《經濟通通訊社１５日專訊》外電引述匿名知情人士報道，之前傳今年上市的陸金所押後上

市計劃之際，現擬通過私募投資籌集資金，正計劃最少１０億美元的集資計劃，但報道未披露潛

在投資者或時間框架。若最終融資２０億美元，陸金所估值將達４００億美元。（ｍｌ）

