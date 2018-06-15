《經濟通通訊社１５日專訊》匯付天下（０１８０６）首掛開報６﹒９８元，較招股價
７﹒５元潛水７％，成交達１０９３萬股，涉資７６１４萬元。
若不計手續費，每手蝕２０８元。（ｍｌ）
15/06/2018 09:22
《新股掛牌》匯付天下（０１８０６）開報６﹒９８元，潛水７％
《經濟通通訊社１５日專訊》匯付天下（０１８０６）首掛開報６﹒９８元，較招股價
７﹒５元潛水７％，成交達１０９３萬股，涉資７６１４萬元。
若不計手續費，每手蝕２０８元。（ｍｌ）
|國際動態15/06/2018
北韓棄核 蓬佩奧：驗證是關鍵
|FOCUS14/06/2018
【FOCUS】聯儲轉鷹更添人行神秘 侵侵放風「趁你病攞你命」
|生財有道14/06/2018
【美國加息】美國今年內有機會加息多兩次 料本港P下半年跟加
|生財有道14/06/2018
跟住名人去旅行 星級旅遊締商機
|國際動態14/06/2018
美韓停軍演 特:北韓不再構成核威脅
|FOCUS13/06/2018
【FOCUS】美國會欲再置中興死地 基金執輸引發創投反思
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰