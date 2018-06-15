《經濟通通訊社１５日專訊》中國環保能源（００９８６）發盈警，預期截至２０１８年３
月３１日止年度轉盈為虧，主要由於中期業績中可供出售投資確認減值虧損２﹒１８億元；出售
股本證券投資之虧損２９００萬元；互聯網服務業務之商譽確認減值所致。
公司預期將於６月末公布年度業績。（ｋｚ）
15/06/2018 09:07
【企業盈警】中國環保能源（９８６）料年度盈轉虧，投資確認減值
《經濟通通訊社１５日專訊》中國環保能源（００９８６）發盈警，預期截至２０１８年３
月３１日止年度轉盈為虧，主要由於中期業績中可供出售投資確認減值虧損２﹒１８億元；出售
股本證券投資之虧損２９００萬元；互聯網服務業務之商譽確認減值所致。
公司預期將於６月末公布年度業績。（ｋｚ）
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