【企業盈警】中國環保能源（９８６）料年度盈轉虧，投資確認減值

《經濟通通訊社１５日專訊》中國環保能源（００９８６）發盈警，預期截至２０１８年３

月３１日止年度轉盈為虧，主要由於中期業績中可供出售投資確認減值虧損２﹒１８億元；出售

股本證券投資之虧損２９００萬元；互聯網服務業務之商譽確認減值所致。

公司預期將於６月末公布年度業績。（ｋｚ）

