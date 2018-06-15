《經濟通通訊社１５日專訊》新世紀集團（００２３４）發盈喜，預期截至２０１８年３月
３１日止年度溢利漲逾５０％，主要由於按公平價值計入損益的股權投資之已變現及未變現公平
價值收益淨額增加；投資物業之公平價值收益增加；郵輪之重估虧損減少；及匯兌收益扭虧為盈
所致。
公司此前訂立了一項有關郵輪租賃持續關連交易的新租用協定。新租用費較低，預期來自此
項服務收入將錄得減少。
公司預期將於６月末公布年度業績。（ｋｚ）
15/06/2018 09:06
【企業盈喜】新世紀集團（００２３４）料年度溢利漲逾五成
《經濟通通訊社１５日專訊》新世紀集團（００２３４）發盈喜，預期截至２０１８年３月
３１日止年度溢利漲逾５０％，主要由於按公平價值計入損益的股權投資之已變現及未變現公平
價值收益淨額增加；投資物業之公平價值收益增加；郵輪之重估虧損減少；及匯兌收益扭虧為盈
所致。
公司此前訂立了一項有關郵輪租賃持續關連交易的新租用協定。新租用費較低，預期來自此
項服務收入將錄得減少。
公司預期將於６月末公布年度業績。（ｋｚ）
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