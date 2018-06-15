【企業盈警】中科光電（０８１１１）料年度虧損減少，收益增加

《經濟通通訊社１５日專訊》中科光電（０８１１１）發盈警，預期截至２０１８年３月

３１日止錄得虧損約１７６０萬元，而去年同期約為３﹒３３億元。虧損減少主要由於銷售太陽

能相關產品及新能源電力系統集成業務產生的收益增加所致。

該公司預期下周三（２０日）公布年度業績。（ｋｚ）

