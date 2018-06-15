《經濟通通訊社１５日專訊》中科光電（０８１１１）發盈警，預期截至２０１８年３月
３１日止錄得虧損約１７６０萬元，而去年同期約為３﹒３３億元。虧損減少主要由於銷售太陽
能相關產品及新能源電力系統集成業務產生的收益增加所致。
該公司預期下周三（２０日）公布年度業績。（ｋｚ）
15/06/2018 10:36
【企業盈警】中科光電（０８１１１）料年度虧損減少，收益增加
《經濟通通訊社１５日專訊》中科光電（０８１１１）發盈警，預期截至２０１８年３月
３１日止錄得虧損約１７６０萬元，而去年同期約為３﹒３３億元。虧損減少主要由於銷售太陽
能相關產品及新能源電力系統集成業務產生的收益增加所致。
該公司預期下周三（２０日）公布年度業績。（ｋｚ）
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