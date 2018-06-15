【嚟緊炒Ｄ乜－裕元系】世盃帶動國際體品銷售，代工零售商續看好

《經濟通通訊社記者謝紹銘１４日報道》世界盃昨晚（１３日）正式開幕，國際運動用品龍

頭Ａｄｉｄａｓ及Ｎｉｋｅ再次成為兩大贊助商，大收宣傳之效，加上近年內地球迷急增，體育

風氣持續旺盛，對運動產品的需求亦日益增加，該兩大品牌更可同時受惠世界盃效應及中國消費

升級，大中華區銷售有望不斷上升。裕元（００５５１）作為全球最大的運動鞋代工廠，訂單表

現理應可在兩大品牌推動下水漲船高。裕元旗下的線下銷售渠道寶勝（０３８１３）亦有近八成

收入來自上述兩大品牌，預計銷售增幅可顯著上揚。近日多隻中資體育用品股遭沽空機構狙擊，

在世界盃效應下，資金或會因此轉向裕元及寶勝，短線股價仍有條件繼續向上。



＊國際體育品牌世盃效應明顯，德國隊有望衛冕＊



國際三大體育用品商Ａｄｉｄａｓ、Ｎｉｋｅ及Ｐｕｍａ均作為每屆世界盃最大的體育用品

贊助商，以２０１４年的巴西世界盃為例，Ａｄｉｄａｓ贊助的德國隊奪冠，該年德國球衣全年

銷量超過３００萬件，全年足球相關收入增長亦達２１％。Ｎｉｋｅ該年的足球相關收入，亦增

長１８％至２４﹒１億美元。Ａｄｉｄａｓ今屆世界盃亦繼續贊助德國隊，而德國隊再被捧為是

奪冠大熱，有望成為逾半世紀以來，首支在世界盃成功衛冕的隊伍。

事實上，Ａｄｉｄａｓ近年業績表現相當亮眼，去年銷售額增長１５％，至２１２﹒１８億

歐元，而大中華區銷售增幅高達２９％至３７﹒８９億歐元；北美洲銷售亦急增２７％，至

４２﹒７５億歐元。Ａｄｉｄａｓ上月亦公布首季銷售增長數據，大中華區及北美地區銷售分別

按年增長２６％及２１％。至於Ｎｉｋｅ，截至今年二月底首三季，收入升４％至２６６﹒１億

美元；鞋類收入為Ｎｉｋｅ最大的收入來源，期內升２％至１６１﹒２４億美元，當中，大中華

區鞋類收入升幅顯著，增長１６％至２４﹒９３億美元。



＊過江龍品牌中國地位穩固，國產品牌市佔仍低＊



隨著中國中產階級崛起，並進入「消費升級時代」，加上國民對健康意識逐漸抬頭運動產品

需求增加，據歐睿的市場調查報告指出，去年中國體育用品銷售增長１２％至２１２０億元人民

幣，並預計行業複合年增長率達８％，至２０２２年可達３１８０億元人民幣。雖然近年國產體

育品牌大有追趕之勢，但「過江龍」仍然佔有相當優勢，中信證券指，２０１７年Ａｄｉｄａｓ

取代了Ｎｉｋｅ成為中國體育用品市場龍頭，市佔率達到１８﹒１％，而Ｎｉｋｅ則為

１６﹒８％，國產體品一哥安踏（０２０２０）則佔７﹒４％。

安踏去年總收入為１６６﹒９２億元人民幣，折合約２２﹒３８億歐元，與Ａｄｉｄａｓ去

年在大中華區收入相差甚遠，相信國產品牌短期內仍難撼動「過江龍」的領導地位，變相有利

Ａｄｉｄａｓ代工商訂單持續增長。



＊裕元近年業績表現失色，成本上漲成一大主因＊



裕元為全球最大的運動鞋代工廠，Ａｄｉｄａｓ及Ｎｉｋｅ為集團主要收入來源。縱使擁有

國際大客戶撐腰，但裕元近年的業績表現只能以不過不失形容，去年總收入增長近８％，至

９１﹒２１億美元；毛利率則上升０﹒６個百分點，至２５﹒８％；純利減少２﹒９％，至

５﹒１９億美元，純利率僅５﹒７％。今年首季業績更現頹勢，純利按年下跌２３﹒３％，至

９５４４萬美元，主要由於製造業務端銷售額下滑帶來的營運反槓桿作用、期內非經常性收益減

少，以及融資成本有所上升。若撇除所有非經常性項目後，裕元首季純利為９０８０萬美元，按

年減少１３﹒８％。收入方面，營業額則按年上升８﹒９％，至２２﹒８７億美元；來自製鞋活

動之總營業收入按年跌６﹒３％，至１２﹒０６億美元。

事實上，經營成本持續上升亦是裕元近年業績疲弱的一大主因，儘管近年已將不少產能遷至

東南亞，減輕部分勞動成本，但當中所產生的資本開支由２０１５年的３﹒３６億美元，增至去

年的５﹒５３億美元。另外，由於其主要客戶均具有相當國際地位，故裕元議價能力較低，變相

難以將成本轉嫁至客戶。



＊越南排華成業務隱憂，裕元短線仍有望迎炒作＊



另有一點要注意的是，隨著越南近年排華情緒日益高漲，繼２０１４年當地多家中資及台資

遭搶掠外，近日的排華示威亦波及裕元越南四間廠房亦而要停工，當地政治因素而成為裕元其中

一個重大營運風險，中長線走勢仍有隱憂。

不過，短線而言，日前有多間內地體育用品股遭沽空機構狙擊，雖報告亦有點名裕元及寶勝

，但對該兩股份篇幅不多，報告主要集中在安踏、特步（０１３６８）及３６１度

（０１３６１）等股份。股價走勢方面，受寶勝私有化失敗影響，以及裕元首季業績強差人意，

裕元於四月份股價急挫逾２９％，並跌至低位２０﹒２５元後始見回升，故現價應以完全反映其

利淡因素，再出現大跌的空間應該有限，加上世界盃效應下，裕元及寶勝短線或有炒作空間，裕

元短線或有望嘗試補回四月份的第二個下跌裂口（２４﹒８５元至２７﹒０５元），短線目標暫

看２５元，失守２０﹒２５元止蝕。



＊寶勝首季業績重拾增長，股價目標見上月高位＊



相對裕元，寶勝則較為值博。寶勝為裕元旗下的中國體育用品零售商，亦是Ａｄｉｄａｓ及

Ｎｉｋｅ在中國的最大分銷商，去年約八成收入來自該兩大品牌。寶勝去年業績表現低迷，純利

下跌２９﹒７％，至３﹒９４億元（人民幣﹒下同）；收入上升１６％至１８８﹒３３億元；毛

利率則下跌０﹒５個百分點，至３５％。然而，寶勝今年首季純利已重拾增長，盈利按年升

３６﹒２％，至１﹒４１億元；收入按年增長１７﹒７％，至５５﹒０２億元。此外，首五個月

綜合累計經營收益淨額按年升１６﹒８５％，至９５﹒１億元。

事實上，寶勝自去年上半年業績開始出現倒退後走勢自始一落千丈，去年股價累插近五成。

於今年初更自爆其１２月銷售數據被誇大，管理層亦即時解僱涉報大數的首席財務官陳國龍，一

度令股價大挫。不過，其後寶勝提出以每股２﹒０３港元，較公布前收市價溢價逾三成提出私有

化，惟最終於４月初的股東特別大會上未獲股東通過而作罷，股價復牌後一度急挫３１％，並形

成一個下跌裂口，至今仍未補回。

然而，隨著私有化失敗後，市場焦點重新聚焦在基本面上，寶勝今年首季業績出現明顯增幅

，加上Ａｄｉｄａｓ及Ｎｉｋｅ近年在中國的銷售持續錄得不俗增長，在世界盃效應下兩者銷售

更有望錄得更高增幅，寶勝作為最大的零售代理料可水漲船高。股價走勢上，寶勝近一個月均在

橫行區間上落，投資者可考慮現價作部署，短線目標可上望上月高位１﹒６３港元。



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表列裕元過往業績（億美元）：

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２０１８年首季 ２０１７全年 ２０１６全年 ２０１５全年

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營業額 ２２﹒８７ ９１﹒２１ ８４﹒８１ ８４﹒３５

（＋８﹒９％） （＋７﹒６％） （＋０﹒５％） （＋５﹒３％）



毛利 ５﹒７７ ２３﹒５１ ２１﹒３３ １９﹒７２

（＋９﹒８％） （＋１０﹒３％） （＋８﹒１％） （＋１１﹒２％）



純利 ０﹒９５ ５﹒１９ ５﹒３５ ３﹒９０

（－２３﹒３％） （－２﹒９％） （＋３７﹒０％） （＋１７﹒９％）

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表列寶勝過往業績（億元人民幣）：

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２０１８年首季 ２０１７全年 ２０１６全年 ２０１５全年

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營業額 ５５﹒０３ １８８﹒３３ １６２﹒３６ １４４﹒６６

（＋１７﹒７％） （＋１６﹒０％） （＋１２﹒２％） （＋１９﹒４％）



毛利 １８﹒５９ ６５﹒９４ ５７﹒６８ ４８﹒１８

（＋１８﹒５％） （＋１４﹒３％） （＋１９﹒７％） （＋３５﹒６％）



純利 １﹒４１ ３﹒９４ ５﹒６１ ３﹒９７

（＋３６﹒２％） （－２９﹒７％） （＋４１﹒４％） （＋１２﹒９倍）

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表列製鞋及體育用品股股價表現：



股份 中午收報 中午收升 今年以來

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裕元集團（００５５１） ２３﹒３５元 升０﹒４３％ 跌２１﹒１２％

３６１度（０１３６１） ２﹒４３元 跌４﹒３３％ 跌 ８﹒７８％

特步國際（０１３６８） ５﹒４０元 跌４﹒４２％ 升８５﹒８９％

九興控股（０１８３６） ９﹒２６元 跌０﹒６４％ 跌１９﹒４８％

安踏體育（０２０２０） ４３﹒４０元 跌３﹒８８％ 升２４﹒４３％

浩沙國際（０２２００） ２﹒３４元 跌１﹒６８％ 跌１０﹒６２％

李寧 （０２３３１） ９﹒０７元 跌１﹒２０％ 升４３﹒２９％

鷹美 （０２３６８） ３﹒９２元 跌１﹒２６％ 升１４﹒２９％

寶勝國際（０３８１３） １﹒４７元 升０﹒６８％ 升３２﹒４３％

中國動向（０３８１８） １﹒４９元 升０﹒６８％ 升 ６﹒６６％

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股指

恆生指數 ３０３９９點 跌０﹒１３％ 升 １﹒６１％

國企指數 １１８９８點 跌０﹒４４％ 升 １﹒６１％

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註：資料截至今日中午收市

