《經濟通通訊社１５日專訊》科地農業（０８１５３）發盈警，預期截至今年３月３１日止
２０１８財年度，錄得虧損淨額，去年度則錄得純利。
２０１８財年度扭盈為虧，主要由於收入較上一年度減少約４０％；並無確認已終止經營業
務溢利１﹒８７億元。
公司預期將於６月２７日公布２０１８財年度業績。（ｔｔ）
15/06/2018 09:33
【企業盈警】科地農業（０８１５３）料全年度扭盈為虧
《經濟通通訊社１５日專訊》科地農業（０８１５３）發盈警，預期截至今年３月３１日止
２０１８財年度，錄得虧損淨額，去年度則錄得純利。
２０１８財年度扭盈為虧，主要由於收入較上一年度減少約４０％；並無確認已終止經營業
務溢利１﹒８７億元。
公司預期將於６月２７日公布２０１８財年度業績。（ｔｔ）
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