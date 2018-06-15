【企業盈警】科地農業（０８１５３）料全年度扭盈為虧

《經濟通通訊社１５日專訊》科地農業（０８１５３）發盈警，預期截至今年３月３１日止

２０１８財年度，錄得虧損淨額，去年度則錄得純利。

２０１８財年度扭盈為虧，主要由於收入較上一年度減少約４０％；並無確認已終止經營業

務溢利１﹒８７億元。

公司預期將於６月２７日公布２０１８財年度業績。（ｔｔ）

