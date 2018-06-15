騰訊升１％，惟港股低開２９點報３０４１１，國指跌２７點

《經濟通通訊社１５日專訊》美股昨晚（１４日）表現反覆，不過科技股繼續強勁，帶動納

指再創新高，當中Ｆａｃｅｂｏｏｋ股價亦破頂。市場焦點集中關注歐洲央行公布的收水部署偏

向鴿派，以及美國零售數據強勁。道指收市反覆回吐２５點或０﹒１％，報２５１７５點，是連

續第三個交易日回落；標指升０﹒２５％報２７８２點；納指升０﹒８５％報７７６１點。

恆指夜期收報３０４８５點，上升７１點，高水４５點。港股ＡＤＲ比例指數上升１１７點

或０﹒３８％，報３０５５７點。

港股低開２９點報３０４１１點。國指跌２７點報１１９２３點。

金沙中國（０１９２８）現價上升１﹒４４％，報４５﹒９元，暫升幅最大藍籌。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７６﹒５０元 上升０﹒１３％

港交所 （００３８８） ２５５﹒００元 下跌０﹒２３％

騰訊控股（００７００） ４１６﹒００元 上升０﹒９７％

建設銀行（００９３９） ７﹒８５元 下跌０﹒２５％

中國移動（００９４１） ７０﹒２０元 下跌０﹒３５％

友邦保險（０１２９９） ７０﹒４０元 上升０﹒３６％

工商銀行（０１３９８） ６﹒３４元 下跌０﹒６３％

中國平安（０２３１８） ７９﹒３０元 上升０﹒３２％

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