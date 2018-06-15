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即市新聞

15/06/2018 09:22

騰訊升１％，惟港股低開２９點報３０４１１，國指跌２７點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美股昨晚（１４日）表現反覆，不過科技股繼續強勁，帶動納
指再創新高，當中Ｆａｃｅｂｏｏｋ股價亦破頂。市場焦點集中關注歐洲央行公布的收水部署偏
向鴿派，以及美國零售數據強勁。道指收市反覆回吐２５點或０﹒１％，報２５１７５點，是連
續第三個交易日回落；標指升０﹒２５％報２７８２點；納指升０﹒８５％報７７６１點。
　　恆指夜期收報３０４８５點，上升７１點，高水４５點。港股ＡＤＲ比例指數上升１１７點
或０﹒３８％，報３０５５７點。
　　港股低開２９點報３０４１１點。國指跌２７點報１１９２３點。
　　金沙中國（０１９２８）現價上升１﹒４４％，報４５﹒９元，暫升幅最大藍籌。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　７６﹒５０元　　　上升０﹒１３％
　　港交所　（００３８８）　２５５﹒００元　　　下跌０﹒２３％
　　騰訊控股（００７００）　４１６﹒００元　　　上升０﹒９７％
　　建設銀行（００９３９）　　　７﹒８５元　　　下跌０﹒２５％
　　中國移動（００９４１）　　７０﹒２０元　　　下跌０﹒３５％
　　友邦保險（０１２９９）　　７０﹒４０元　　　上升０﹒３６％
　　工商銀行（０１３９８）　　　６﹒３４元　　　下跌０﹒６３％
　　中國平安（０２３１８）　　７９﹒３０元　　　上升０﹒３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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