《盤後部署》港息預期上升及中國經濟數據轉弱，港股上落格局未變

《經濟通通訊社１５日專訊》美國科技股隔晚（１４日）造好，道指收市反覆回吐２５點或

０﹒１％，報２５１７５點，是連續第三個交易日回落；標指升０﹒２５％報２７８２點；納指

升０﹒８５％報７７６１點。騰訊（００７００）今早競價時段升１％，惟未能帶動港股造好，

港股低開２９點，在騰訊仍能維持升勢下，加上內房股及個別科技股造好，港股一度最多倒升

７９點，高見３０５１９點，但滬指急跌近１％，低見３００８點，創逾２０個月新低，拖累中

資金融股表現弱勢，港股難逃跌勢，尾市最多跌１８１點，低見３０２５９點，最終全日走低

１３０點或０﹒４３％，報３０３０９點。主板成交１１３２﹒３５億元，較昨日增多

１７﹒８％。

國指跌８０點或０﹒６７％，報１１８７０點。滬指跌２２點或０﹒７３％，報３０２１點

。滬指全周挫１﹒５％，連跌四個星期，累挫５﹒４％。



＊美經濟數據強勁及歐元疲弱，美元上升動力足＊



聯儲局一如預期宣布加息四分一厘後，屬年內第二次加息，並同時預測今年下半年會再加息

兩次。事實上，由於美國近期公布的經濟數據相當理想，於本周二（１２日）公布的五月消費者

物價指數按年升２﹒８％，高於前值的２﹒５％。昨日公布的五月零售銷售數據同樣相當亮眼，

按月升０﹒８％，高於預期的０﹒４％；而撇除汽車銷售的零售銷售按月增０﹒９％，好過預期

的０﹒５％，反映美國經濟復甦動力進一步增強。

受強勁數據帶動，加上歐洲央行計劃維持超低利率至到明年夏季，加息時間較市場預期有所

推遲，利淡歐元匯價，刺激美元向上，美匯指數昨日急升１﹒４３％，收報９４﹒８７３，於本

港時間今日午後更突破９５水平，高見９５﹒１２６，創去年１１月以來新高。美元強勢，多隻

新興市場貨幣相繼下挫，人民幣兌美元中間價較上個交易日急貶３４４點，報６﹒４３０６，創

１月１９日以來新低，從而令港股升勢受壓。



＊人幣下滑中國債務危機風險，內銀難擺脫弱勢＊



人民幣貶值除拖垮一眾內銀股表現外，中國債務危機亦成為內銀股其中一個重大風險因素，

中國政府試圖控制企業債務上升而持續收緊信貸，或從而影響中國經濟增長，更逼使不少中國企

業大舉在境外發債，預期內銀股短期內難擺脫弱勢。同時，中國五月多項經濟數據全面轉弱，新

增社融遠不及預期，創２２個月新低；首五個月固定資產投資增速及社會消費品零售總額增幅亦

遜預期。

聯儲局加息步伐加快，作為樓按參考利率的港元一個月拆息連升１４日，今日漲至

１﹒６６７８６厘，創２００８年１０月以來新高，因此亦有不少分析預計，本港銀行有機會於

今年九月底前上調最優惠利率（Ｐ），國際評級機構穆迪更表示，本港流動性會進一步收緊，料

港股成交會持續不振。綜合上述多個不穩因素，預期港股難有反彈空間，上落格局未變，料續於

３００００點至３０５００點區間徘徊。（ｔｔ）

