【貿易開戰】傳歐盟成員國一致同意對２８億歐元美國產品徵稅

《經濟通通訊社１５日專訊》歐盟消息人士稱，歐盟成員國周已致同意對２８億歐元美國產

品徵收關稅計劃，作為對美國向歐盟鋼鋁加徵關稅的反擊。

這個計劃仍需獲得歐盟執委會的批准，執委會將在６月２０日舉行下一次會議，預計關稅應

在６月底或７月初實施。

歐盟執委會提出對橙汁、威士忌、牛仔褲、電單車等美國商品徵收２５％的關稅，作為對美

國征稅措施的回應。（ｍｎ）

