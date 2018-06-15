《經濟通通訊社１５日專訊》歐盟消息人士稱，歐盟成員國周已致同意對２８億歐元美國產
品徵收關稅計劃，作為對美國向歐盟鋼鋁加徵關稅的反擊。
這個計劃仍需獲得歐盟執委會的批准，執委會將在６月２０日舉行下一次會議，預計關稅應
在６月底或７月初實施。
歐盟執委會提出對橙汁、威士忌、牛仔褲、電單車等美國商品徵收２５％的關稅，作為對美
國征稅措施的回應。（ｍｎ）
15/06/2018 08:36
【貿易開戰】傳歐盟成員國一致同意對２８億歐元美國產品徵稅
《經濟通通訊社１５日專訊》歐盟消息人士稱，歐盟成員國周已致同意對２８億歐元美國產
品徵收關稅計劃，作為對美國向歐盟鋼鋁加徵關稅的反擊。
這個計劃仍需獲得歐盟執委會的批准，執委會將在６月２０日舉行下一次會議，預計關稅應
在６月底或７月初實施。
歐盟執委會提出對橙汁、威士忌、牛仔褲、電單車等美國商品徵收２５％的關稅，作為對美
國征稅措施的回應。（ｍｎ）
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