《經濟通通訊社１５日專訊》日本首相安倍晉三考慮與北韓領導人金正恩舉行首腦會晤，以
尋求北韓釋放被綁架的日本公民。
據日本媒體報道，兩位領導人的首次會晤最早可能在８、９月份舉行，但日本官員稱尚未作
出任何決定，因要確定談判能有切實成效才會進行。
雖然北韓與美國達成無核化協議，但日本希望能確保解除威脅日本但未威脅到美國本土的北
韓中程導彈，因去年北韓已向日本方向發射兩枚導彈。（ｍｎ）
15/06/2018 10:20
【兩狂峰會】安倍晉三考慮與金正恩舉行第一次首腦會晤
《經濟通通訊社１５日專訊》日本首相安倍晉三考慮與北韓領導人金正恩舉行首腦會晤，以
尋求北韓釋放被綁架的日本公民。
據日本媒體報道，兩位領導人的首次會晤最早可能在８、９月份舉行，但日本官員稱尚未作
出任何決定，因要確定談判能有切實成效才會進行。
雖然北韓與美國達成無核化協議，但日本希望能確保解除威脅日本但未威脅到美國本土的北
韓中程導彈，因去年北韓已向日本方向發射兩枚導彈。（ｍｎ）
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