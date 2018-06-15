【兩狂峰會】安倍晉三考慮與金正恩舉行第一次首腦會晤

《經濟通通訊社１５日專訊》日本首相安倍晉三考慮與北韓領導人金正恩舉行首腦會晤，以

尋求北韓釋放被綁架的日本公民。

據日本媒體報道，兩位領導人的首次會晤最早可能在８、９月份舉行，但日本官員稱尚未作

出任何決定，因要確定談判能有切實成效才會進行。

雖然北韓與美國達成無核化協議，但日本希望能確保解除威脅日本但未威脅到美國本土的北

韓中程導彈，因去年北韓已向日本方向發射兩枚導彈。（ｍｎ）

